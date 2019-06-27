Пушков рассказал, как перенос столицы Украины сделает Киев русским городом

Москва, 27 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил предложение команды украинского президента Владимира Зеленского перенести столицу Украины из Киева и заметил, что если это произойдет, то город «вновь станет в основном русским».

В своем микроблоге в Twitter российский сенатор иронично заметил, что, действительно, «перенос столицы из Киева в другой город — главное, что нужно теперь Украине».

«Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. А Киев утратит статус столицы Украины и вновь станет в основном русским городом», — написал Пушков.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что команда президента Украины Владимира Зеленского выступила с инициативой перенести столицу Украины из Киева в другой город. Он заметил, что все происходящее в стране напоминает «анекдот, но уже не смешной».

Политический эксперт, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал инициативу команды Зеленского и отметил, что экономически легче пережить войну, чем перенести столицу из одного города в другой. В комментарии Федеральному агентству новостей он напомнил, что «в истории Украины столиц было немало». По словам Вассермана, перенос столицы в другой город — «это дело многих лет и несметных денег».

Напомним, киевский политик Борис Колесников в 2016 году подготовил версию конституции Украины. Он заметил, что самым главным вопросом в этом проекте конституции является перенос столицы в город Канев. Там расположены «святые шевченковские места». Колесников заявил, что перенос столицы из Киева в Канев необходим для того, чтобы каждый политик, прибывая туда, понимал, что он находится у истоков истории и культуры Украины.