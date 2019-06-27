Помпео рассказал, как США отреагируют на покупку Индией С-400

Вашингтон, 27 июня. Власти США будут всерьез обеспокоены, если Индия действительно приобретет российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, нельзя одновременно использовать и российскую, и американскую военную технику, поэтому Вашингтон будет «улаживать как можно больше технических вызовов».

«Мы отреагируем как партнеры», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

В то же время Помпео уклонился от прямого ответа на вопрос, грозят ли Индии санкции в случае покупки С-400, отметив лишь, что пока об этом рано говорить, сообщает ForPost.

Напомним, что еще летом прошлого года СМИ сообщили о намерении Индии купить российские ЗРК С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Как стало известно, правительственный комитет по безопасности должен одобрить решение индийского Минобороны о покупке пяти комплексов С-400 на общую сумму порядка 5,5 миллиардов долларов​​​.

В Нью-Дели опасаются, что если страна откажется от сделки, то Россия продаст свои С-400 Пакистану, с которым Индия находится на грани войны.

Примечательно, что Индия стала не единственной странной, которая решила приобрести российские средства ПВО. Ранее о закупке С-400 объявила Турция, которая является членом НАТО. Ожидается, что поставки зенитно-ракетных комплексов в эту страну начнутся в июле. США в связи с этим прикрыли программу обучения турецких пилотов пилотированию самолетов F-35, что, по всей видимости, означает отказ от поставок этих истребителей Анкаре.