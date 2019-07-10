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Российских студентов начнут лучше готовить к будущей работе

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Студентов начнут лучше готовить к работе

Госдума приняла в первом чтении проект о повышении качества практической подготовки студентов. Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» инициировала группа депутатов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению авторов, необходимость усиления данного направления в обучении обусловлена изменением требований рынка труда и невозможностью получения необходимых навыков через выполнение предусмотренных в образовательных программах лабораторных и курсовых, учебных производственных практик.

Согласно документу, «практическая подготовка» — это форма организации учебной деятельности, при которой студенты выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на формирование и закрепление практических навыков и компетенций. Уточняется, что она может проходить как в специальном структурном подразделении образовательной организации, так и на базе предприятия или учреждения.

Кроме того, законопроектом предлагается дать российским вузам возможность организовывать практику посредством сетевой формы.

В беседе с корреспондентом ФАН важность инициативы отметил депутат Сергей Вострецов.

«Сегодня работодатель заинтересован в том, чтобы к нему пришел готовый специалист, человек, который сразу сможет выполнять то, что от него требуется. А наших выпускников, к сожалению, надо доучивать. И этот изъян в образовательных программах, конечно, нужно устранять», — заявил парламентарий.

Студентов начнут лучше готовить к работе

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов добавил, что принятие таких мер позволит повысить заинтересованность студентов в самом образовательном процессе.

«Молодые люди осознают, что без опыта в выбранной сфере им будет тяжело устроиться на работу или они устроятся, но с самой умеренной зарплатой. По этой причине они начинают со студенческой скамьи пропускать теоретические занятия в вузе ради практических, ищут место для прохождения стажировки или трудоустраиваются на меньшую зарплату, чтобы иногда появляться в вузе. Я считаю, что так быть не должно. Образовательная организация должна помогать получать все необходимое для самореализации, тогда и студенты всегда будут на парах», — подытожил Вострецов.

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