Российских студентов начнут лучше готовить к будущей работе

Госдума приняла в первом чтении проект о повышении качества практической подготовки студентов. Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» инициировала группа депутатов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению авторов, необходимость усиления данного направления в обучении обусловлена изменением требований рынка труда и невозможностью получения необходимых навыков через выполнение предусмотренных в образовательных программах лабораторных и курсовых, учебных производственных практик.

Согласно документу, «практическая подготовка» — это форма организации учебной деятельности, при которой студенты выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на формирование и закрепление практических навыков и компетенций. Уточняется, что она может проходить как в специальном структурном подразделении образовательной организации, так и на базе предприятия или учреждения.

Кроме того, законопроектом предлагается дать российским вузам возможность организовывать практику посредством сетевой формы.

В беседе с корреспондентом ФАН важность инициативы отметил депутат Сергей Вострецов.

«Сегодня работодатель заинтересован в том, чтобы к нему пришел готовый специалист, человек, который сразу сможет выполнять то, что от него требуется. А наших выпускников, к сожалению, надо доучивать. И этот изъян в образовательных программах, конечно, нужно устранять», — заявил парламентарий.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов добавил, что принятие таких мер позволит повысить заинтересованность студентов в самом образовательном процессе.