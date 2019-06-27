Выпускники-медалисты ЛНР рассказали о своих планах на будущее
Луганск, 27 июня. Глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном приеме поздравил выпускников-медалистов общеобразовательных школ республики с успешным окончанием учебного года. В этом году 312 выпускников ЛНР получили золотые медали и 77 — серебряные.
Грамоты и медали за отличную учебу молодым людям вручали представители властей ЛНР, руководители городов и районов республики.
«Я искренне горжусь вашими успехами, золотые и серебряные медали — это, конечно же, показатель вашего труда, упорства, настойчивости. Сегодня в вашей жизни наступает интересный и наполненный новыми открытиями студенческий период. От того, насколько успешными и целеустремленными студентами вы будете, зависит будущее вашей взрослой жизни и в целом нашей республики», — обратился глава ЛНР к присутствующим в зале отличникам.
Он пожелал выпускникам найти свое место в жизни и выбрать занятие по душе.
Выпускница Луганского учебно-воспитательного комплекса №50 имени А. В. Федорчука Анастасия Кожуховская, рассказывая о секретах отличного окончания школы, посоветовала современной молодежи читать больше литературы, особенно русской классики.
«Я отлично помню свое 1 сентября, когда пошла на линейку с родителями. Последний звонок в 11 классе был незабываемым. Я вижу себя в правоохранительных органах ЛНР, уверена, что будущее будет светлым, все вместе мы сможем поднять республику», — отметила она.
Выпускница луганской школы №18 Елизавета Воротникова рассказала, что самообразование, терпение и рвение к получению знаний являются главными составляющими успешной учебы.
«По сути мы являемся материалом, который, благодаря знаниям, может превратиться во что-то огромное и великое. Мне бы очень хотелось найти свое место, свое призвание, получить достойное образование. Я бы хотела пойти на специальность «государственное управление таможенными процессами».
Медалист школы №4 прифронтового поселка Золотое-5 Андрей Слободян рассказал, что свое будущее видит в ЛНР.
«У нас в классе шесть человек, но мы были как одна семья, дружные. Я планирую поступать в Луганский национальный университет (ЛНУ) имени Тараса Шевченко на специальность «гостиничное дело». Остальные мои одноклассники планируют остаться и обучаться в республике».