Выпускники-медалисты ЛНР рассказали о своих планах на будущее

Луганск, 27 июня. Глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном приеме поздравил выпускников-медалистов общеобразовательных школ республики с успешным окончанием учебного года. В этом году 312 выпускников ЛНР получили золотые медали и 77 — серебряные.

Грамоты и медали за отличную учебу молодым людям вручали представители властей ЛНР, руководители городов и районов республики.

«Я искренне горжусь вашими успехами, золотые и серебряные медали — это, конечно же, показатель вашего труда, упорства, настойчивости. Сегодня в вашей жизни наступает интересный и наполненный новыми открытиями студенческий период. От того, насколько успешными и целеустремленными студентами вы будете, зависит будущее вашей взрослой жизни и в целом нашей республики», — обратился глава ЛНР к присутствующим в зале отличникам.

Он пожелал выпускникам найти свое место в жизни и выбрать занятие по душе.

Выпускница Луганского учебно-воспитательного комплекса №50 имени А. В. Федорчука Анастасия Кожуховская, рассказывая о секретах отличного окончания школы, посоветовала современной молодежи читать больше литературы, особенно русской классики.

«Я отлично помню свое 1 сентября, когда пошла на линейку с родителями. Последний звонок в 11 классе был незабываемым. Я вижу себя в правоохранительных органах ЛНР, уверена, что будущее будет светлым, все вместе мы сможем поднять республику», — отметила она.

Выпускница луганской школы №18 Елизавета Воротникова рассказала, что самообразование, терпение и рвение к получению знаний являются главными составляющими успешной учебы.

«По сути мы являемся материалом, который, благодаря знаниям, может превратиться во что-то огромное и великое. Мне бы очень хотелось найти свое место, свое призвание, получить достойное образование. Я бы хотела пойти на специальность «государственное управление таможенными процессами».

Медалист школы №4 прифронтового поселка Золотое-5 Андрей Слободян рассказал, что свое будущее видит в ЛНР.