Захарова объяснила, почему Киев отказался обсуждать освобождение украинских моряков

Москва, 27 июня. Отказ Киева обсуждать освобождение моряков ВМСУ, задержанных за провокацию в Керченском проливе, подтверждает, что Украину не интересует судьба военнослужащих, их используют для шантажа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия направила ноту в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины с указанием возможных вариантов освобождения украинских моряков. Москва предложила Киеву освободить моряков при условии, что они будут участвовать в предварительном и судебном следствии.

Однако Киев отказался обсуждать освобождение военнослужащих ВМСУ. Глава МИД РФ Павел Климкин заявил, что Киев не будет принимать предложение РФ по освобождению моряков.

«Реакция Украины шокировала, а я думала, что киевский режим уже не сможет меня ничем удивить», — написала Захарова в Facebook.

Захарова подчеркнула, что Киев отказался не только от применения имеющихся в законодательстве РФ процедур освобождения, но и от обсуждения вопроса с моряками в целом.

«То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах», — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ резюмировала, что Киеву не нужны задержанные моряки, судьба граждан Украины не волнует киевскую власть. Украине нужен лишь шум вокруг моряков, именно для этого они были направлены в Керченский пролив.

Три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — в конце ноября 2018 года попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться. Погранслужбе пришлось арестовать корабли и их экипаж за нарушение государственной границы РФ.