Стали известны «премьерские симпатии» украинцев

Киев, 27 июня. Среди возможных кандидатов на должность премьер-министра Украины наиболее популярным является лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Об этом свидетельствуют данные опроса «Премьерские» симпатии украинцев», проведенного социологической группой «Рейтинг».

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва, а также призвал отправить в отставку руководителей силовых ведомств страны. Премьер государства Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку.

По результатам исследования группы «Рейтинг» стало известно, кого украинцы видят премьер-министром страны. Среди возможных кандидатов на пост главы кабмина Украины наиболее популярным является Юрий Бойко. Его выбрали 13% респондентов. Юлии Тимошенко симпатизируют 11% опрошенных, Владимиру Гройсману — 10%.

«55% считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной; в то же время 35%, напротив, ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления. При этом, чем старше респонденты, тем чаще они ожидают опытного премьер-министра», — говорится в исследовании «Рейтинга».

Отмечается, что других кандидатов на пост премьер-министра Украины поддержали бы менее 10% опрошенных.

В «Рейтинге» сообщили, что в опросе приняли участие шесть тысяч респондентов. Исследование проводили с 12 по 20 июня.

Ранее исследование социологической группы показало, что около половины жителей Украины одобряют деятельность Владимира Зеленского на посту президента страны. При этом 40% участников опроса не смогли сформулировать свое отношение к главе государства, а 14% респондентов выразили недовольство работой Зеленского.