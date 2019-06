Производители чипов из США бьют в спину Трампу на войне с Huawei

Cразу два авторитетных американских издания, The New York Times и The Wall Street Journal, опубликовали на текущей неделе журналистские расследования, которые показали, что недавние «антишпионские» санкции, введенные администрацией Дональда Трампа против китайского IT-гиганта Huawei, успешно обходятся высокотехнологическими компаниями США, не желающими терять привлекательный китайский рынок.

В частности, корпорации-производители чипов Intel, Micron и Qualcomm, на словах полностью поддержав торговые ограничения со стороны Белого дома, по факту уже нашли в них лазейку. Поставки комплектующих с их зарубежных заводов, с долей произведенных на территории США деталей ниже 25%, не подпадают под государственное экспортное регулирование. В сфере же регулирования поставок программного обеспечения, передачи технической документации и патентов экспортные ограничения и вовсе неприменимы.

Этим-то и воспользовались американские гиганты, за неполный месяц разработав и воплотив в жизнь пути обхода ограничений Белого дома. По сути, сейчас они бьют в спину Трампу в его войне с Huawei и целым Китаем.

11 миллиардов долларов на дороге не валяются!

Для начала — показательная цифра. Общий годовой объем поставок американских чипов в адрес китайского гиганта Huawei оценивается в 11 млрд долларов, по состоянию на прошлый год.

Согласно ограничениям, которые в середине мая ввела администрация Белого дома в отношении китайского гиганта, американские компании могут продавать свои чипы китайцам только до середины августа 2019 года — после чего любые поставки американской микроэлектроники в его адрес подпадают под полный запрет.

Однако именно в определении «американскости» поставляемых чипов и порылась собака юридических процедур. Министерство торговли США, исполняя указание Белого дома о запрете поставок Huawei, было вынуждено облечь его в форму детального запрета. В который было включено обычное требование по определению страны происхождения товара для целей экспортного регулирования: «американскими» считаются комплектующие, в которых доля стоимости, произведенной на территории самих США, составляет не менее 25%.

Подобное определение «американского» товара для случая микроэлектроники само по себе является предельно жестким. По правилам Всемирной торговой организации, например, происхождение товара стандартно определяется по наибольшей доле вложенного труда, которая обычно еще и должна превышать 50% от общей стоимости.

Таким образом, в еще большей степени повысить барьеры для собственных компаний министерство торговли США просто не могло — в противном случае оно разрушило бы сам механизм экспортного регулирования, так как контролировать пришлось бы абсолютно все трансграничные потоки. Этим обстоятельством и воспользовались американские производители чипов.

Дело в том, что идущий уже которое десятилетие процесс глобализации давно размыл географические рамки производственного процесса. На сегодняшний день только Intel еще пытается полностью контролировать весь производственный процесс по своим чипам, хотя даже у этого гиганта все большее число вспомогательных микроэлектронных устройств производится за пределами его производственных линий.

Другие же американские производители микроэлектроники уже перешли к новомодной процедуре «аутсорсинга» (передаче определенных видов производственной деятельности сторонним организациям, не входящим в структуру самой компании).

Так, крупнейшими производителями чипов в мире сегодня являются тайваньские компании TSMC и UMC, а производства крупнейшего американского производителя чипов, компании GlobalFoundries, лишь частично расположены в Штатах.

Где Трамп ногу сломит

Еще одной головной болью для министерства торговли США — и лазейкой для ушлых американских производителей чипов — стал вопрос передачи лицензий на производство, патентов на технологии и других видов интеллектуальной собственности.

Как показывают расследования NYT и WSJ, в этом вопросе классическое экспортное регулирование и вовсе буксует. По словам Кевина Вольфа, бывшего высокопоставленного сотрудника Минторга США времен Барака Обамы, добавление Huawei в санкционный список не может помешать американским поставщикам продавать комплектующие китайской компании, до тех пор пока товары и/или услуги не были произведены или оказаны в Соединенных Штатах. Все просто: у министерства нет механизма и законного основания для контроля трансферта интеллектуальных прав или технологий.

Показательно в ситуации с Huawei и то, что США уже не первый месяц блокируют работу ВТО. Причина столь же тривиальна: большая часть «смелых» решений администрации Трампа в торговых войнах с «партнерами» идет в разрез с нормами этой международной организации.

В силу этого Вашингтону даже пришлось пойти на прямой обман остальных членов ВТО, де-факто заблокировав назначение судей в высший судебный орган организации — Апелляционный суд ВТО. Сегодня вместо семи судей, положенных по уставу ВТО, в Апелляционном суде действующими остаются всего трое — и это минимальный кворум для рассмотрения любых споров.

Иными словами, сегодня все споры между членами ВТО рассматривает одна и та же коллегия судей, и выпадение хотя бы одного из них, например по обычной болезни, тут же приводит к блокированию работы единственного предусмотренного для разрешения противоречий органа ВТО. Ситуация осложняется тем, что у двоих из трех арбитров сроки полномочий заканчиваются уже в этом году — после чего механизм разрешения споров в ВТО не просто замедлится, но и вовсе перестанет работать.

Газета Welt am Sonntag со ссылкой на документы ЕС и правительства Германии сообщила, что Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу суда ВТО и в итоге добьются его полной недееспособности. В частности, Евросоюз готов создать свою собственную «мини-ВТО», перейдя к практике двусторонних договоров со странами-партнерами и исключив США из процесса торгового соглашения.

Что говорить «товарищу Си»?

Ожидается, что на этой неделе китайский лидер Си Цзиньпин и президент Дональд Трамп выступят с «расширенными» докладами во время встречи G20 в Японии. Пока ожидания по этому поводу являются смешанными. В принципе, такие «расширенные» доклады — это косвенный признак того, что две страны стремятся к компромиссу после срыва торговых переговоров в мае.

Однако, судя по всему, Пекин не намерен безоговорочно капитулировать: невозможность такого варианта стала вполне очевидна после того, как последние по времени угрозы США угодили «в молоко». В самом деле, санкции против Huawei казались тем аргументом, который заставит китайцев быть посговорчивее — администрация Трампа объявила о новых ограничениях на китайские технологические компании сразу в ответ на отказ Китая по целому ряду требований США.

Однако «смертельные» санкции против Huawei пока что бьют по самому американскому IT-бизнесу.

Поэтому, скажем, решение крупного американского производителя памяти Micron наплевать на ограничения Белого дома легко можно понять и простить. Ведь Huawei уже объявил, что память Micron в его устройствах будет заменена на аналогичные микросхемы от южнокорейских производителей Samsung и SK Hynix. И разумеется, американцам никак не хочется терять свое место под солнцем.

Скорее всего, той же логикой руководствовались и менеджеры компаний Intel и Qualcomm, так как их чипы также имеют вполне доступные для Huawei аналоги в условиях глобализованного мира.

Отсюда проистекает основная проблема Трампа: трудно говорить с «товарищем Си» в ситуации, когда твои собственные капиталисты воткнули тебе нож в спину перед решающими переговорами. И ведь еще больше надавить на своих «предателей» нельзя — тогда они и вовсе убегут или в Китай, или в Евросоюз, а то и, глядишь, в Россию.