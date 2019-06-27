Путин сообщил о совершенствовании системы соцгарантий для военных и правоохранителей

Москва, 27 июня. Государство продолжит развивать систему социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на приеме в Кремле в честь выпускников военных вузов.

«Хочу подчеркнуть: мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия», — сказал президент России.

Он напомнил, что с 1 октября в России будет проведена общая индексация денежного довольствия и военных пенсий.

«Будем улучшать медицинское обслуживание личного состава, расширять возможности для трудоустройства членов семей, помогать в решении жилищных вопросов», — добавил Владимир Путин.

Как отметил глава государства, с 2012 года около 645 тысяч военнослужащих были обеспечены жильем, улучшены жилищные условия более двух миллионов человек.

Президент России отметил особую значимость деятельности военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в обеспечении безопасности страны.

Ранее на Соборной площади в Петропавловской крепости в Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска офицеров, курсантов и кадетов. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, более 750 человек получили дипломы и нагрудные знаки об окончании учебных заведений.