Абэ надеется продвинуть переговоры по мирному договору на встрече с Путиным

Москва, 27 июня. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделал представитель японского МИД на брифинге для аккредитованных на саммит G20 в Осаке журналистов.

«Я постараюсь как можно дальше продвинуть переговоры по мирному договору», — цитирует представитель внешнеполитического ведомства Японии слова Абэ.

Напомним, глава российского государства и премьер-министр Японии встретятся 29 июня после завершения саммита G20. По словам представителя японского МИД, ведомство не располагает информацией о том, будет ли встреча Абэ и Путина проведена только в присутствии переводчиков, или же предполагается расширенный формат.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и Япония намерены подписать ряд соглашений по итогам переговоров глав двух стран Владимира Путина и Синдзо Абэ. По его словам, в настоящее время все документы находятся на этапе согласования.

На протяжении последних десятилетий отношения между двумя странами усложняются отсутствием мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над островами подкреплен международно-правовыми нормами.