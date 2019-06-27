Принц Уильям рассказал, как отреагирует на новость о нетрадиционной ориентации детей

Лондон, 27 июня. Принц Уильям признался, что он будет нервничать, если однажды его дети объявят о нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста телеканала ITV News.

Корреспондент поинтересовался у герцога Кембриджского его мнением, когда тот посещал организацию The Albert Kennedy Trust, оказывающую помощь представителям ЛГБТ, оказавшимся на улице. Правда, принц Уильям сразу поправился, отметив, что причиной его тревоги будет не сам факт нетрадиционной ориентации его детей, а давление, которое на них может быть оказано.

«Я нервничаю не потому, что беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем, а из-за давления, с которым они могут столкнуться», — подчеркнул он.

Принц добавил, что всегда будет поддерживать своих детей, независимо от их сексуальных предпочтений, пишет портал «Дни.ру».

Ранее стало известно о том, что отношения между герцогом Кембриджским и его супругой Кейт Мидлтон вовсе не такие безоблачные, как кажется на первый взгляд. Журналист и писатель Эндрю Мортон в своей книге William and Catherine пишет, что у принца очень непростой характер, поэтому его жене приходится непросто. По словам Мортона, во время свадьбы принц много общался с гостями, не обращая внимания на невесту. Автор подчеркивает, что Миддлтон всегда чувствует себя рядом с Уильямом как человек второго сорта. При этом сам супруг даже не пытается облегчить участь своей жены. Друзья принца по университету также отмечают, что еще до свадьбы Уильям всегда был резок и груб в общении со своей девушкой.