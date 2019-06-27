Сирия новости 27 июня 16.30: в Алеппо погиб ребенок, обстрелян турецкий наблюдательный пункт в Хаме

Сирия, 27 июня. В Алеппо погиб ребенок в результате разрыва снаряда, оставшегося после боевых действий. Турецкий наблюдательный пункт в Хаме был обстрелян из миномета. В Идлибе ВВС Сирии нанесли удар по расположениям джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: ударили по расположениям радикалов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение джихадистов на северо-западе Хамы.

Курды: провели очередной рейд на западе Дейр-эз-Зора.

«Фронт национального освобождения»: понес потери в результате неудачной попытки контратаковать позиции сирийской армии на северо-западе Хамы.

ВС Турции: обвиняет сирийскую армию в обстреле турецкого наблюдательного пункта Шир-Магар в Хаме.

Провинция Алеппо

Как сообщил новостной портал Baladi News, в деревне Аднан в результате взрыва оставшейся от боевых действий кассетной бомбы погиб ребенок. Одиннадцатилетний мальчик по имени Мухаммед Абдель Бассет Афаш нашел снаряд в сельскохозяйственных угодьях. Взрыв убил его на месте. Множество неразорвавшихся снарядов осталось в различных районах провинции, не смотря на усилия инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА), которые проводят работы по ликвидации мин-ловушек и боеприпасов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, на западе провинции в поселке Аль-Шакра «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд с обысками и арестовали несколько молодых людей по подозрению в пособничестве боевикам ИГИЛ1. Местные активисты считают, что курдское ополчение проводит чистки на подконтрольных им территориях не с целью борьбы с терроризмом, а чтобы предотвратить новую волну антикурдских митингов, проведя задержание всех, кто в открытую выступал с критикой проводимой их политики в регионе.

Представители Центра по примирению провели гуманитарную акцию в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром проведено 2149 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 3448 тонн, о чем сообщает новостное агентство ТАСС.

Провинция Идлиб

Как передает новостное агентство Step News Agency, самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет на юге провинции. Удары с воздуха нанесены по расположениям боевиков в районе поселка Аль-Касабия и Баскала на юге провинции Идлиб.

ВВС Сирии ударили по укрепрайонам радикалов на подступах к городу Маарет ан-Нуман, Маарзита, Накир и Аринба. О результатах налета пока что не поступало данных, как уточняет местный источник в сети Twitter Anas Almaarawi.

Провинция Хама

По данным новостной портала Syria Watan News, сирийская армия отбила нападение боевиков «Фронта национального освобождения» у поселения Аль-Касабия. Данные о потерях в рядах радикалов пока уточняются, источники в сети указывают только то, что радикалы понесли тяжелые потери в ходе контратаки.

Оппозиционные каналы размещают заявления о том, что сирийская армия якобы намеренно обстреляла из минометов и артиллерии турецкий наблюдательный пункт Шир-Магар на западе провинции, как передает Twitter-канал Idlib Plus. Напомним, что это не первой обвинение сирийской стороны в агрессии в сторону турков.

Как передает местный источник новостей в Twitter XXVII, к пункту Шир-Магар прибыл конвой подкрепления.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)