Полиция задержала «воскресшего Цапка» в Сочи

Сочи, 27 июня. Сотрудники полиции задержали находящегося в федеральном розыске преступника, которого местные жители перепутали с главарем кущевской банды Сергеем Цапком.

«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — сообщил представитель прокуратуры Краснодарского края в комментарии РИА Новости.

В начале июня жители Сочи заявили, что увидели человека, похожего на скончавшегося в тюрьме главаря кущевской банды Сергея Цапка. В прокуратуру поступила просьба проверить, не инсценировал ли главарь банды собственную смерть. Однако «воскресшим Цапком» оказался уроженец Бишкека Виталий Никифоров, которого разыскивали по подозрению в краже.

Никифорову вменяют сразу несколько уголовных дел, в том числе квартирные кражи и хищение телефона. Кореновский районный суд в ближайшее время изберет преступнику меру пресечения. Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры.

Главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка и других членов банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская. Цапок получил пожизненный срок, но скончался от болезни в 2014 году в СИЗО.

Ранее скандал разгорелся из-за условий содержания еще одного члена кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза. В СМИ появились снимки Цеповяза, на которых он в тюрьме ест крабов, шашлыки и красную икру. Сотрудники СК начали проверку, глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал дать «жесткую оценку» действиям.