YouTube разрешил пользователям самостоятельно настраивать раздел рекомендаций
Москва, 27 июня. YouTube презентовал новую систему рекомендации видео, которая позволяет блокировать определенные каналы. Новая система позволяет пользователям настраивать раздел рекомендаций YouTube для ограничения распространения вредоносной информации.
На стартовой странице YouTube появился список с темами, которые формируются в зависимости от ранее просмотренных роликов. Под каждой темой будут выводиться похожие видеоролики. Данный алгоритм будет применяться в разделе «Следующее».
Кроме того, новая система позволит пользователям блокировать рекомендованные видео от определенных каналов. После этого ролики по данной тематике перестанут появляться на главной странице, а также в разделе «Следующее». Также YouTube будет информировать пользователей о том, почему видеохостинг предлагает им посмотреть ролики от каналов, которые они ранее не смотрели. В настоящее время новая система действует в мобильной версии YouTube, позднее она будет доступна для персональных компьютеров.