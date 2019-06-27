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Эксперт заявил, что Ан-24 можно посадить на одном двигателе

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Эксперт заявил, что Ан-24 можно посадить на одном двигателе

Москва, 27 июня. Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, глава комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил, что Ан-24 без особых проблем может совершить безопасную посадку даже с отказавшим двигателем.

«Эта техника вполне достойная дальнейшего применения. Ресурс им продлевается, и раз это происходит, это значит, что самолет пригоден к безопасным полетам», — отметил заслуженный летчик СССР.

Эксперт обратил внимание на то, что воздушно судно «прекрасно летит на одном двигателе». Он указал на то, что был одним из первых, кто штудировал Ан-24 и совершал посадку с отказавшим двигателем.

По словам Смирнова, в этой ситуации экипаж хорошо сориентировался и удачно сел с одним двигателем, передает НСН.

«Что произошло дальше, в этом надлежит разобраться комиссии», — резюмировал он.

Уголовное дело возбуждено по факту катастрофы самолета Ан-24 в поселке Нижнеангарск в Бурятии.

В четверг утром пассажирский лайнер перевозчика «Ангара» при посадке в аэропорту Нижнеангарска выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил металлическую ограду и врезался в здание очистных сооружений. В результате самолет загорелся. В результате катастрофы погибли пилот и бортпроводник. Пассажиров удалось спасти благодаря своевременной эвакуации.

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Автор: Сергей Петров
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