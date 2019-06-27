Москва, 27 июня. Эксперты рассказали, как можно пережить развод и вернуть жизни яркие краски. По словам психологов, многие люди после разрыва отношений впадают в апатию и думают, что жизнь закончилась.

Они уточнили, что, используя некоторые секреты, можно избежать депрессии и продолжить жить после развода. Психологи рассказали, как можно успокоиться после развода. Как объяснили специалисты, прежде всего, не стоит хранить боль в себе. Если хочется выплескать эмоции наружу, можно плакать, кричать, смеяться. Кроме того, не стоит отгораживаться от мира, близкие люди могут принять участие в вашей судьбе. Нужно позволить пожалеть себя, позаботиться, доверить чувства проверенному человеку, который сможет выслушать и понять.

Как пишет издание Planet Today, можно пойти к психологу, профессионалы помогут определиться с вектором развития после развода. Психологи рекомендуют отложить принятие важных решений в этот период, поскольку на решения могут повлиять излишние эмоции. Стоит увлечь себя новым хобби или вспомнить старые увлечения. По словам специалистов, нужно сделать все, чтобы полюбить себя и поверить в то, что приятные мгновения жизни будут впереди.

Напомним, эксперты зафиксировали снижение числа разводов в России. В 2018 году в России снизилось число разводов. По данным исследования «Ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» РАНХиГС, по сравнению с 2017 годом этот показатель снизился на 3,7%.

По данным 2018 года, число зарегистрированных браков снизилось на 12% (923 тысячи), а число зарегистрированных разводов — на 3,7% (589 тысяч). Общий коэффициент брачности составил 6,3%, это ниже показателя 2017 года на 11,3%. Кроме того, отмечается, что общий коэффициент брачности в России сейчас находится на уровне 2000 года.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило результаты исследования американских ученых из Калифорнийского Университета в Ирвине. Согласно им, количество разводов в мире с 1970 по 2008 год увеличилось более чем в 2 раза. За 38 лет число разводов в мире в расчете на одну тысячу человек, состоящих в браке, увеличилось с 2,6 до 5,5. Минимальное количество разводов было зафиксировано в Шри-Ланке (0,45) и Перу (0,46), максимальное в Казахстане (19), России (11,5) и на Кубе (11).

Также ранее было опубликовано другое исследование, согласно которому пожилые люди менее придирчивы как к потенциальным партнерам, так и своим супругам. Это связано с тем, что с возрастом у людей остается все меньше времени для поиска партнера, они переосмысливают свои идеалы, а также считают, что их перспективы на брак не так высоки.