Еще один взрыв прогремел в центре Туниса

Тунис, 27 июня. Второй взрыв прогремел в четверг в центре города Тунис. Есть сведения о погибших и раненых, однако их число не уточняется.

По информации арабской версии телеканала Sky News, оба теракта устроили террористы-смертники. Первый взрыв прогремел рядом с полицейской машиной на оживленной улице Хабиба Бургиба — в 100 метрах от посольства Франции. Согласно предварительным данным, в ходе первой атаки пострадали два сотрудника службы безопасности. По другим сведениям, пострадали 4 человека. Число убитых — неизвестно.

Второй взрыв произошел возле офиса антитеррористического подразделения полиции Туниса. Ранее сообщалось о взрыве возле посольства в Тунисе. В МИД РФ прокомментировали ситуацию Федеральному агентству новостей. Информации о пострадавших россиянах пока не поступало.

Это уже не первый теракт в столице североафриканской республики. В октябре прошлого года террористы-смертники устроили взрыв в Тунисе, в результате чего погибли 15 полицейских, 20 человек получили ранения. Целью боевиков был полицейский патруль.