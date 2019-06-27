Вассерман отреагировал на идею команды Зеленского перенести из Киева столицу Украины

Политический эксперт, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что экономически легче пережить войну, чем перенести столицу.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что команда избранного президента Украины Владимира Зеленского выступила с предложением перенести столицу Украины из Киева в другой город.

«Столицу Украины Киев необходимо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», — сообщил депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что все происходящее в стране больше напоминает «анекдот, но уже не смешной». При этом он не стал уточнять, куда конкретно будет перенесена столица.

Комментируя инициативу команды господина Зеленского, политический эксперт, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что «в истории Украины столиц было немало». Например, в свое время гетман Запорожской Сечи Ян Адам Стефанович Калединский-Мазепа держал свою гетманскую ставку в городке Батурин.

«Ну и сейчас принято говорить, что Батурин был, мол, мазепенской столицей, хотя на самом деле это не так, поскольку Запорожская Сечь никогда не была государством. Далее — столицей советской Украины много лет был Харьков, так что в опыте Украины достаточно переносов столиц. Несамостоятельное государство не имеет полноценной столицы, то есть места, откуда реально идет управление страной», — говорит эксперт.

В данном случае интеллектуал имеет в виду столицу как центр управления, систему связи со всеми концами государства, со всеми объектами управления. Соответственно перенести такую столицу — «это дело многих лет и несметных денег».

«Недаром в Российской Федерации много раз возникал вопрос — можно ли перенести столицу из Москвы, и каждый раз специалисты, внимательно изучив этот вопрос, отвечали, что нельзя. Что это приведет к таким нарушениям в управлении страной, что легче войну пережить, чем перенести столицу. Так вот, если команда Зеленского этого не понимает, значит там люди в принципе не умеющие управлять, то есть профессионально непригодные к исполнению своих служебных обязанностей. Если же понимают, значит, они просто поднимают очередную порцию рекламного шума, вовсе не собираясь всерьез исполнять то, что говорят. Какой вариант лучше — гадать не берусь, по-моему, оба хуже», — продолжил Анатолий Вассерман.

Говоря о самой идее переноса столицы страны в другое место, знаток поясняет: «все подобные предложения основываются на том, что в столице накопилось слишком много казнокрадов и прочих специалистов по неправедным способам заработка».

«И если перенести столицу, они не смогут за ней последовать и соответственно какое-то время особого лихоимства не будет. Но, во-первых, современные средства, хотя и недостаточны для эффективного управления страной, но достаточны для того, чтобы можно было поговорить о продвижении какого-нибудь «вкусного проекта», то есть коррупции если и станет меньше, то очень ненамного. А во-вторых, убытки от ухудшения управления перекроют любые мыслимые потери от той же коррупции. Они, надо сказать, традиционно преувеличиваются. Американский журналист Менкен (Генри Луис Менкен — Прим. ФАН) когда-то сказал: у любой сколь угодно сложной проблемы есть простое, очевидное, легко понятное, удобоисполнимое, неверное решение», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в 2016 году киевский политик Борис Колесников представил версию конституции Украины, в соответствии с которой столицу государства предполагается перенести из Киева в Канев. По его словам, ключевым вопросом в этом проекте конституции является перенос столицы в город Канев, где расположены «святые шевченковские места», чтобы каждый политик, прибывая туда, понимал, что он находится у истоков истории и культуры Украины.