Омбудсмен ЛНР не подтвердила обмена пленными с Украиной

Омбудсмен Луганской народной республики Ольга Кобцева в интервью Федеральному агентству новостей не подтвердила факт обмена или передачи военнопленных украинской стороне.

Ранее, 27 июня, депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку удалось договориться о выдаче украинской стороне четырех военнопленных и что передача пленных состоится 27 или 28 июня.

«Факт проведения обмена пленных я подтвердить не могу. То, что сегодня это не произойдет, — факт», — заявила собеседница ФАН.

По ее словам, список на обмен конкретных пленных формируется по факту договоренностей. Сегодня такого утвержденного списка нет.

На встрече в Минске Виктор Медведчук обратился к главам ДНР и ЛНР с просьбой освободить украинских военнопленных. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает никаких шагов в этом направлении.

Медведчук заявил, что 28 июня произойдет освобождение четырех украинских пленных. Причем взамен украинская сторона не выдаст ни одного пленного из ДНР и ЛНР. Это якобы станет первым шагом для будущего обмена пленными между сторонами конфликта. Он отметил, что Зеленский не был в курсе переговоров о передаче удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин косвенно подтвердил, что выдача четырех украинских военнопленных состоится в ближайшее время.

«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — заявил он.

Ранее Медведчук неоднократно говорил, что провести обмен пленными по формуле «всех на всех» можно менее чем за неделю, если Киев проявит политическую волю.

Последний обмен пленными между Украиной и донбасскими республиками состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, а ДНР и ЛНР — 74. При этом украинская сторона широко использует практику причисления к военнопленным мирных жителей, замеченных в «сепаратистских» настроениях.