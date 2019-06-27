Россияне раскрыли подробности выселения украинцев из отеля в Греции

Москва, 27 июня. Группу украинских туристов выселили из отеля в Греции за демонстрацию флагов страны и агрессию по отношению к русскоязычным отдыхающим, об этом рассказала туристка из России Ольга Кубара.

Группа украинских детей вместе с психологом Наталией Подоляк заселилась в отель на острове Каламос. Украинские туристы развесили на балконе национальные флаги и полотна детского клуба «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (запрещена в РФ).

«Отдыхали с семьей, этажом выше был выездом какой-то лагерь из недоевропейской страны, бегали размахивали украинскими флагами, натравливали своих детей на наших», — написала россиянка в Facebook.

Туристка из России отметила, что украинские постояльцы отеля мешали окружающим отдыхать, вели себя агрессивно, а также травили детей из РФ из-за русского языка, пишет «Свободная пресса». Администрация отеля приняла решение снять вывешенные флаги и выселить нарушителей, сообщает «Царьград».

Возглавляющая группу украинских детей психолог пожаловать в Facebook на действия администрации отеля. Украинка назвала «актом агрессии» решение выселить нарушителей порядка.

«Украинская повстанческая армия» (запрещена в РФ) была создана в октябре 1942 года как боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в РФ). В годы войны организация сотрудничала с фашистами и воевала против Красной Армии. Лидеры украинских националистов Роман Шухевич и Степан Бандера участвовали в Волынской резне 1943 года в Польше.