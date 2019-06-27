Российскую молодежь признали самой оптимистично настроенной социальной группой
Москва, 27 июня. Российскую молодежь признали самой оптимистично настроенной социальной группой. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Современная молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью населения в сравнении с другими возрастными группами», — говорится в исследовании.
Отмечается, что более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет — 58% от общего числа респондентов в этой возрастной группе — сообщили, что довольны своей жизнью. Схожие показатели наблюдались и среди участников опроса старше 60 лет.
Также молодежь отметила, что ждет от будущего улучшений. Об этом заявили 42% опрошенных в возрастной группе от 18 до 24 лет, и 33% — в возрастной группе 25–34 года. Еще четверть опрошенных в возрасте 18–24 года ожидают, что будут жить так, как сейчас.
По данным исследования, позитивные оценки сложившейся личной жизненной ситуации чаще всего наблюдаются также в молодежной среде: показатель составил 83% — среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 75% — среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет.
Ранее были выявлены ключевые ценности в жизни современной молодежи России. По данным «Молодой гвардии», самыми важными в жизни россиян этой возрастной категории являются семейные ценности — этот вариант выбрали 74,8% опрошенных. 48,2% респондентов считают, что одним из главных ориентиров в их жизни также является профессиональная самореализация. Важность дружбы подчеркнули 38,6% опрошенных.