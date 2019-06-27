Москва, 27 июня. Российскую молодежь признали самой оптимистично настроенной социальной группой. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Современная молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью населения в сравнении с другими возрастными группами», — говорится в исследовании.

Отмечается, что более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет — 58% от общего числа респондентов в этой возрастной группе — сообщили, что довольны своей жизнью. Схожие показатели наблюдались и среди участников опроса старше 60 лет.

Также молодежь отметила, что ждет от будущего улучшений. Об этом заявили 42% опрошенных в возрастной группе от 18 до 24 лет, и 33% — в возрастной группе 25–34 года. Еще четверть опрошенных в возрасте 18–24 года ожидают, что будут жить так, как сейчас.

По данным исследования, позитивные оценки сложившейся личной жизненной ситуации чаще всего наблюдаются также в молодежной среде: показатель составил 83% — среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 75% — среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее были выявлены ключевые ценности в жизни современной молодежи России. По данным «Молодой гвардии», самыми важными в жизни россиян этой возрастной категории являются семейные ценности — этот вариант выбрали 74,8% опрошенных. 48,2% респондентов считают, что одним из главных ориентиров в их жизни также является профессиональная самореализация. Важность дружбы подчеркнули 38,6% опрошенных.