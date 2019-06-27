Инвалидов освободят от предъявления справок для получения соцуслуг

Москва, 27 июня. Госдума приняла во втором чтении проект о праве инвалидов не предъявлять справок для получения мер соцподдержки и госуслуг. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, госорганы и и органы МСУ будут принимать решение о предоставлении мер поддержки на основании сведений об инвалидности из электронного федерального реестра инвалидов.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Он обратил внимание, что ко второму чтению была принята поправка, позволяющая людям с инвалидностью «в полной мере реализовать право на бесплатную парковку в разных регионах страны».

На данный момент люди с инвалидностью не могут бесплатно припарковаться, выезжая за пределы своего региона, так как сведений об их автомобилях нет в реестре чужого региона. Для реализации соответствующего права им необходимо лично приехать в МВД и подтвердить свою инвалидность.