Число вышедших по УДО преступников сократилось в РФ

Москва, 27 июня. Количество осужденных в России, которых условно-досрочно освободили от отбывания наказания, постепенно снижается. Об этом говорится в сообщении ФСИН России.

Согласно данным, полученным News.ru, в 2017 году по УДО вышли чуть больше 56 тысяч человек, а в 2018 году — почти 51 тысяча. В первом квартале текущего года условно-досрочно освободили от отбывания наказания почти 11,5 тысяч человек.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Геннадий Корниенко рассказал о будущих изменениях в работе структуры и планах по улучшению жизни заключенных.