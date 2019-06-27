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Россия

Число вышедших по УДО преступников сократилось в РФ

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Число вышедших по УДО преступников сократилось в РФ

Москва, 27 июня. Количество осужденных в России, которых условно-досрочно освободили от отбывания наказания, постепенно снижается. Об этом говорится в сообщении ФСИН России.

Согласно данным, полученным News.ru, в 2017 году по УДО вышли чуть больше 56 тысяч человек, а в 2018 году — почти 51 тысяча. В первом квартале текущего года условно-досрочно освободили от отбывания наказания почти 11,5 тысяч человек.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Геннадий Корниенко рассказал о будущих изменениях в работе структуры и планах по улучшению жизни заключенных.

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Автор: Сергей Петров
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