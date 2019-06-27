Успенская не раскрыла Ивлеевой количество мужчин в своей жизни

Москва, 27 июня. Российская исполнительница Любовь Успенская стала очередной гостьей программы Насти Ивлеевой «Agent Show» на YouTube. Во время беседы «королева шансона» ответила далеко не на все вопросы ведущей.

Отечественная певица призналась, что она устала от звания «королевы шансона». Она отметила, что не отказалась бы от статуса «королевы хип-хопа». Успенская вновь повторила, что дуэт с белорусским рэп-исполнителем CYGO (настоящее имя — Леонид Вакульчук) стал для нее интересным опытом.

Во время беседы Успенской также досталась карточка с вопросом: «Сколько у вас было мужчин?». Артистка не стала ерничать и увиливать, а призналась, что их точное количество посчитать невозможно.

«Этот вопрос сложный, их было столько, сколько капель в море. Я не жалею абсолютно, что поимела такой опыт», — заявила певица.

По ее мнению, творческим женщинам необходимо черпать вдохновение, а получить его можно только от нормального мужчины. При этом звезда шансона отметила, что адекватных мужчин сейчас мало.

Помимо этого, Успенская обратила внимание на то, что всего в жизни добилась сама, без помощи богатых ухажеров. Певица посоветовала женщинам ни в чем себе не отказывать и менять мужчин, если это идет на пользу.

Ранее Успенская похвасталась идеальной фигурой в модных джинсах. Она призналась, что в повседневной жизни не стесняется носить молодежную одежду.