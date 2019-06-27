Госдума приняла поправки в бюджет 2019 года

Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы приняли решение об увеличении расходной части бюджета на 256,5 млрд рублей», — рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, данные средства будут направлены на решение социальных задач, реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Пять млрд рублей будет направлено на выполнение решения главы государства о компенсации ипотечных кредитов семьям, где с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Еще 4,3 млрд рублей пойдут на повышение зарплат спасателям МЧС», — отметил Володин.

Председатель Госдумы обратил внимание, что выделяются средства и на поддержку обманутых дольщиков. Для исключения риска недостроя проблемных домов «ДОМ.РФ» дополнительно получит 20 млрд рублей.

«Еще 2,5 млрд рублей будет направлено на завершение обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны», — добавил он.

Отражены в поправках в бюджет и вопросы здравоохранения, требующие оперативного решения. На эти цели выделяется 7,5 млрд рублей. Более 129 млрд рублей на решение актуальных проблем получат регионы, 34,4 млрд составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 млрд рублей субъекты получат на обеспечение сбалансированности бюджета, уточнил Володин.

По мнению спикера нижней палаты парламента, принятое решение поможет решить вопросы, которые беспокоят россиян.