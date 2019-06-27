Обозреватель ФАН Наталья Макеева выступит в Севастополе

Севастополь, 27 июня. Встреча с обозревателем Федерального агентства новостей, писателем, публицистом Натальей Макеевой состоится в Севастополе 28 июня 2019 года. Мероприятие пройдет в музее «Подземный Севастополь» и начнется в 17.00.

«Друзья, хорошая новость! Вечера подземной поэзии в Севастополе продолжаются! — гласит текст анонса. — В ближайшую пятницу, 28 июня в 17.00 состоится встреча с известным поэтом и публицистом Натальей Макеевой. Место мероприятия: музей «Подземный Севастополь». Вход через «Диалог» (напротив Покровского собора). 28 июня, 17.00. Выступят Наталья Макеева и Тихон Синицын».

Как стало известно ФАН, в программе вечера — чтение стихов, а также обсуждение актуальных тем, связанных с культурой и общественно-политической обстановкой в России и в мире.

Напомним, что обозреватель ФАН является автором трех книг — прозаического сборника «Сияющий бес» (Москва, 2008), поэтического «Векторный лотос» (ДНР, Донецк, 2015) и вышедшего в 2019 году в Москве сборника рассказов «Ничего странного».