Топ-менеджеры РЖД находились на борту Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии

Москва, 27 июня. На борту самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в Нижнеангарске, находились два топ-менеджера ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

«В самолете авиакомпании «Ангара» летели несколько высокопоставленных сотрудников РЖД», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, речь идет о генеральном директоре ООО «РЖД — Транспортная безопасность» Дмитрии Топталове и заместителе начальника Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО РЖД Владимире Генералове.

На борту Ан-24, добавил собеседник издания, также находились два сотрудника РЖД из Северобайкальска: Павел Петров и Сергей Зеленовский.

Ранее в распоряжении ФАН оказались фотографии бортовых самописцев самолета Ан-24, который загорелся после жесткой посадки в Бурятии.

Напомним, самолет авиакомпании «Ангара» выполнял рейс «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск». В Нижнеангарске у Ан-24 отказал один двигатель, экипаж воздушного судна принял решение об аварийной посадке. При приземлении в аэропорту самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в очистные сооружения. В результате жесткой посадки началось возгорание.

Погибли два человека: пилот и бортпроводник воздушного судна. 22 человека получили различные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии.

Федеральное агентство новостей опубликовало список пассажиров, которые находились на борту самолета Ан-24.