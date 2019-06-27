В Госдуме пообещали ответ ведомства Шойгу в День ВДВ на ракетный ультиматум НАТО

Российским вооруженным силам, возглавляемым министром обороны Сергеем Шойгу, есть, чем ответить на любые угрозы Запада — как словесные, так и реальные. Так политики и эксперты отреагировали на шантаж со стороны руководства НАТО в связи с приостановкой Москвой выполнения договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В частности, с неприкрытыми угрозами в адрес РФ выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который шантажировал Москву ответными мерами со стороны НАТО, если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. Генсек НАТО поставил России ультиматум — выполнить все требования альянса до 2 августа.

Выступая в Брюсселе на саммите министров обороны стран-членов НАТО, Столтенберг, в частности, сказал:

«Мы рассмотрим продолжающееся (по версии США и НАТО. — Прим ФАН) нарушение Россией договора о РСМД. РФ должна до 2 августа верифицируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8, которые (якобы. — Прим ФАН) нарушают этот договор».

По словам Столтенберга, «у Москвы осталось всего пять недель, чтобы спасти договор».

В случае, если Россия не поддастся угрозам и шантажу, у НАТО уже есть ответ, который Столтенберг называет «оборонительным, взвешенным и скоординированным».

«Мы не будем зеркально отражать то, что делает РФ, и не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе», — уверяет генсек альянса.

Комментируя эти угрозы, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин обратил особое внимание на «дедлайн», назначенный России, — 2 августа, когда наши вооруженные силы отмечают один из самых популярных своих профессиональных праздников — День Воздушно-десантных войск.

«Приостановка Россией выполнения договора РСМД — это зеркальные вынужденные действия, — отметил Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Наша страна, наши вооруженные силы вынуждены реагировать на необдуманные безответственные действия Соединенных Штатов Америки по срыву выполнения этого договора».

По словам парламентария, безответственность США аукнулась Европе, которая оказалась в крайне уязвимом положении.

«Это говорит о полном разрушении европейской безопасности, и, конечно, страны Европы должны это понимать и осознавать, — предупредил депутат ГД. — Но, если говорить о «мерах», которые собирается предпринять НАТО, и которые, по их словам, якобы носят «оборонительный» характер, то непонятно, от кого они собираются обороняться кроме самих себя. Количество учений, которые НАТО проводит у наших границ, и постоянно растущий контингент военных США, переброшенных в различные страны Европы, говорят не об оборонительном, а о наступательном характере всех их военных программ».

По словам Швыткина, Россия ни на кого не собирается нападать, но российские вооруженные силы постоянно на страже наших рубежей и в любой момент готовы защищать национальные интересы страны.

«Хочу подчеркнуть: в случае невозвращения Соединенных Штатов к выполнению договора, он просто прекратит свое существование. Отмечу еще одно. Нам поставлен ультиматум до 2 августа. 2 августа — это День ВДВ. Как десантник хочу напомнить руководству США и НАТО: для нас это очень серьезная дата. И, если с нами продолжат разговор языком ультиматумов и угроз, обещаю: этот день может стать первым в новой эре принуждения Соединенных Штатов и НАТО к более ясному пониманию создавшейся ситуации», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о прекращении действия ДРСМД. В ответ на это президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения этого договора. 30 мая Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия ДРСМД. 18 июня депутаты ГД проголосовали за это решение, которое было одобрено Советом Федерации.