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Нацбанк Грузии оценил влияние оттока российских туристов на курс лари

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Нацбанк Грузии оценил влияние оттока российских туристов на курс лари

Москва, 27 июня. Отток российских туристов негативно повлияет на грузинскую валютуОб этом говорится в сообщении Национального банка Грузии.

Согласно опубликованным материалам, на обменный курс национальной валюты Грузии оказывают влияние множество внешних факторов, в том числе и ожидаемое сокращение потока российских туристов.

В Нацбанке подчеркнули, что в настоящее время сложно делать прогнозы. Однако предварительные подсчеты свидетельствуют, что «сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 до $300 млн».

«Этот внешний шок отразится на платежном балансе и, соответственно, на курсе», — отмечается в заявлении регулятора.

Нацбанк Грузии оценил влияние оттока российских туристов на курс лари

После массовых беспорядков в Грузии президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля. По мнению ряда экспертов, к к организации беспорядков и провокаций могут быть причастны Соединенные Штаты. Так, ранее старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, на территории Грузии работают фонд «Свободная Россия» и Агентство США по международному развитию.

В среду, согласно данным Национального банка Грузии, лари обновил исторический минимум после отмененного Россией авиасообщения между двумя странами. Финансовый регулятор установил на 27 июня курс в размере 2,8470 лари за доллар.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что туристы из России должны приезжать в страну. Ее словам прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, российские туристы должны в первую очередь чувствовать себя в безопасности на территории Грузии.

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Автор: Ксения Пудовкина
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