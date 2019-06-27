Казань, 27 июня. Россельхознадзор не рассматривает вопрос о запрете на ввоз растительной продукции из Грузии. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт журналистам в Казани.

Он отметил, что Россельхознадзор не станет запрещать ввоз овощей и фруктов из Грузии.

«Даже не рассматриваем этот вопрос. Мы с нашими грузинскими коллегами сегодня работаем достаточно эффективно, у нас оснований и причин нет. Я вам могу сказать, что Грузия сегодня импортирует из России гораздо больше… То есть, мы экспортируем в Грузию гораздо больше, чем мы импортируем, если быть точным, то примерно раза в четыре», — цитирует слова Сергея Данкверта ТАСС.

Руководитель Россельхознадзора напомнил, что ведомство рассматривает «экономические вещи и вещи по безопасности». Он добавил, что с грузинскими коллегами работа налажена давно, и взаимопонимание между сторонами — на достаточно хорошем уровне.

Ранее в ведомстве сообщили, что доля подконтрольной грузинской продукции, которая поступает на российский рынок, невелика. При этом никаких нарушений при поставках выявлено не было, передает телеканал «360».

Напомним, 20 июня в Грузии начались организованные оппозицией антироссийские выступления. Формальным поводом для массовых протестов послужило то, что открывающий заседание Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

Эксперты сходятся во мнении, что к организации антироссийских выступлений в Тбилиси может быть причастна американская сторона. Представители Вашингтона заинтересованы в популяризации настроений, направленных против РФ, в Грузии, о чем свидетельствуют провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.