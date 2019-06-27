В Госдуме ответили мэру Нью-Йорка, назвавшему Россию главной угрозой для США

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, претендующий на пост президента США от Демократической партии, назвал Россию главной геополитической угрозой американцев. Ему ответил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Во время первых теледебатов кандидатов в президенты США, которые прошли вчера в Майами и транслировались телеканалом NBC, Билл Де Блазио заявил, что Россия является главной угрозой США.

«Потому что она пытается подорвать нашу демократию. Мы должны остановить их», — сказал мэр Нью-Йорка.

При этом другие участники теледебатов высказали отличную от мнения Де Блазио точку зрения. Они назвали главными угрозами США Китай, ядерное оружие на фоне обострения отношений с Ираном и изменение климата. А губернатор штата Вашингтон Джей Инсли назвал главной угрозой Америки ее действующего президента Дональда Трампа, сорвав аплодисменты зрителей.

«Отчасти я согласен с мэром Нью-Йорка. Россия является главной геополитической угрозой США, но не потому, что может напасть на американцев в любой момент. Здесь речь идет о геополитической конкуренции. США строят свое благополучие на доминировании во всем мире. И если Россия укрепит и распространит свое влияние во многих странах, вытеснив США, то для американцев это будет проигрышем — их благополучие, основанное на глобальном доминировании, пошатнется», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член думского комитета по международным делам Антон Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что речи об агрессии и военном противостоянии быть не может, все сводится к геополитической и экономической конкуренции.