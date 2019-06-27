Москва, 27 июня. Многие российские звезды завершили карьеру на пике своей славы и покинули отечественную сцену. Россияне давно не слышали новостей из жизни некогда популярных Андрея Губина, Ирины Салтыковой, Лики Стар, Марины Хлебниковой, Натальи Ветлицкой и Юлии Матвеевой.

Порталу «Dni24.Com» стало известно, как живут покинувшие сцену российские звезды.

Андрей Губин пропал с телеэкранов на самом пике своей популярности. СМИ сообщали, что в 2004 году врачи диагностировали у исполнителя болезнь нервной системы, которая вызывает лицевые боли. В 2009 году Губин представил свою последнюю песню и заявил об уходе со сцены. По информации портала, сейчас он не общается с коллегами, но продолжает создавать композиции. По словам ведущего Леонида Закошанского, из-за лечения Губин продал всю свою недвижимость, оставив только квартиру в Москве. По слухам, живет исполнитель в Сочи.

«Русская Памела Андерсон» Ирина Салтыкова прославилась в 90-е благодаря своим провокационным клипам и съемкам для журнала Playboy. В 2010 году она решила завершить карьеру и заняться бизнесом: Салтыкова открыла ателье, где сама придумывает дизайн свадебных платьев, обуви и повседневной одежды. При этом она соглашается выступать на корпоративах, пишут СМИ.

Одна из самых востребованных в 90-е певиц — Лика Стар — в начале нулевых вышла замуж за бизнесмена Анджело Сечи и переехала на Сардинию. У исполнительницы родились двое детей: дочка и сын. Как передает портал, в одном из интервью Лика Стар призналась, что, покинув сцену, обрела любовь, счастье и гармонию.

Еще одна некогда популярная певица, Марина Хлебникова, тоже внезапно пропала с телеэкранов. Ходили слухи, что она якобы злоупотребляет алкоголем и страдает от побоев со стороны супруга. Позже Хлебникова опровергла все эти домыслы и рассказала, что перенесла несколько сложных стоматологических операций. По словам девушки, она сильно переживала из-за своей внешности, а потому и решила скрыться от поклонников.

Наталья Ветлицкая, выступавшая в составе группы «Мираж», была очень популярна в конце 80-х. Позже она решила заняться сольной карьерой и добилась больших высот. Однако внезапно исполнительница сообщила о завершении карьеры, а позже — покинула страну. Сейчас она живет в Испании.

Юлия Матвеева в 15 лет приехала покорять Москву. Сначала девушка работала администратором у известных звезд. В 17 лет Матвеева выпустила первую сольную пластинку и начала готовиться к гастролям по Европе. Однако, неожиданно для всех, девушка вдруг решила бросить путь певицы и ушла в монастырь, чем очень удивила своих коллег и друзей.