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Скончался упавший в оркестровую яму худрук саратовского театра

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Скончался упавший в оркестровую яму худрук саратовского театра

Саратов, 27 июня. Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя, легендарный артист и режиссер Юрий Ошеров скончался на 77-м году жизни. 

Юрий Ошеров ушел из жизни 27 июня 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте министерства культуры Саратовской области.

«Министерство культуры области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — подчеркивается в сообщении.

Юрий Ошеров родился 6 ноября 1942 года в Саратове. Он окончил драматическую студию при Саратовском ТЮЗе. После семи лет успешной работы в театре актеру присвоили почетное звание «Заслуженный артист РСФСР».

Информация о дате и месте прощания с легендарным артистом будет объявлена позже.

Напомним, 17 июня Ошеров упал в оркестровую яму во время репетиции. Он получил травмы. Худрука доставили в областную больницу с высококачественным диагностическим оборудованием.

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Автор: Сергей Петров
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