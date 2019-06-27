Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента Атамбаева

Бишкек, 27 июня. Депутаты парламента Киргизии большинством голосов поддержали постановление о лишении неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского парламента.

По словам сотрудника пресс-службы, за лишение экс-президента неприкосновенности проголосовали 106 из 120 депутатов. Теперь Атамбаев может быть привлечен к уголовной ответственности, сообщает телеканал «360».

Глава парламентской комиссии по лишению экс-президента неприкосновенности Каныбек Иманалиев рассказал, что парламент завершил работу в данном направлении, и теперь Атамбаевым должны заняться сотрудники правоохранительных органов.

«Можно сказать, что парламент решил политическую часть данного вопроса, юридическими вопросами займутся правоохранительные структуры», — передает слова Иманалиева ТАСС.

Ранее киргизские правоохранители заявляли о наличии уголовных дел в отношении экс-президента, однако из-за неприкосновенности не было возможности приступить к расследованию. Согласно выводам специально созданной депутатской комиссии по лишению бывшего главы государства статуса неприкосновенности и Генпрокуратуры республики, фамилия Атамбаева фигурирует в пяти связанных с нарушением закона эпизодах.

В частности, экс-президента Киргизии подозревают в несоблюдении закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея. Также, по версии правоохранительных органов, Атамбаев незаконно освободил из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает News.ru.

Сам Атамбаев заявляет, что лишение его неприкосновенности является политическим преследованием со стороны нынешнего руководства Киргизии. Бывший президент республики утверждает, что все обвинения в отношении него строятся «на слухах и грязных фантазиях».

Напомним, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года. 25 мая 2019 года экс-глава республики сложил с себя полномочия лидера Социал-демократической партии Киргизии. 25 июня Генпрокуратура Киргизии одобрила лишение Атамбаева неприкосновенности, сообщает «АиФ».