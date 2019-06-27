Гречаная назвала сферы для развития сотрудничества России и Молдавии

Спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная озвучила направления, в которых предстоит работать представителям власти республики и России. Свое видение вопроса она представила в ходе выступления на заседании нижней палаты парламента РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть целый ряд вопросов, которые все еще требуют своего разрешения. Это и углубление сотрудничества в сфере энергетики, и приглашение к российским деловым кругам инвестировать в экономику Молдавии, и продвижение по пути к урегулированию приднестровского вопроса в интересах жителей обоих берегов и стран при содействии всех участников этого переговорного процесса», — заявила политик.

По ее словам, внимание необходимо уделить и углублению сотрудничества между странами в культурной, образовательной, гуманитарной и других сферах. К темам, требующим совместного обсуждения, Гречаная отнесла и вопрос социальной защиты «сотен тысяч молдавских граждан, которые живут и трудятся на территории Российской Федерации».

Напомним, российско-молдавские парламентские связи развиваются на основе соглашения между Федеральным собранием Российской Федерации и парламентом Республики Молдова о межпарламентском сотрудничестве от 29 октября 1996 года.