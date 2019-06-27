Медведчук проводит в Минске встречу с главами ДНР и ЛНР

Минск, 27 июня. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук проводит встречу в Минске с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Медведчук обратился к главам ДНР и ЛНР с просьбой передать Киеву ряд удерживаемых граждан Украины. Пушилин и Пасечник поддержали инициативу и согласились освободить удерживаемых лиц в качестве жеста доброй воли.

«Благодарим за этот односторонний шаг. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти», — заявил Медведчук.

В ходе встречи Медведчук, Пушилин и Пасечник обсудили урегулирование гражданского конфликта на востоке Украины, а также восстановление инфраструктуры и возобновление социально-экономических связей.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцы оттеснили ВСУ. Жертвами братоубийственной войны, согласно официальным данным ООН, стали свыше десяти тысяч человек. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.

Ранее Украинский институт социальных исследований и центр «Социальный мониторинг» провел опрос, который выявил, что почти половина украинцев (49,5%) поддерживает идею предоставления особого статуса Донбассу ради обеспечения мира в стране.