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СМИ рассказали, чем для США обернулась попытка «напугать» РФ на учениях НАТО в Балтике

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СМИ рассказали, чем для США обернулась попытка «напугать» РФ на учениях НАТО в Балтике

Москва, 27 июня. Журналисты китайского ресурса Sohu в своем материале прокомментировали ситуацию с участившимися перехватами иностранных самолетов возле воздушного пространства России. «ПолитРоссия» представляет перевод статьи.

Корреспонденты китайского ресурса указали на то, что в начале июне в Балтийском море подошли к окончанию военные учения Североатлантического альянса, в которых участвовали 18 стран. В рамках тренировочных учений было задействовано более 50 военных кораблей, несколько десятков самолетов и вертолетов, а также 8,5 тыс. военных. Военные эксперты сходятся во мнении, что такие крупные силы к участию в маневрах были привлечены для того, чтобы «поиграть мускулами» перед Российской Федерацией.

По мнению китайских журналистов, США не просто так выбрали Балтийское море для военных мероприятий. Такие маневры альянса в непосредственной близости от Петербурга «должны были взбесить Москву», следует из статьи.

Отмечается, что за время маневров американские военные несколько раз отправляли свои истребители к российским рубежам. Отдельного внимания заслуживает инцидент с В-52Н, который во время своего маневра чуть было не вошел в воздушное пространство РФ.

«На перехват был отправлен истребитель Су-27, который после сближения с американским самолетом показал серию захватывающих трюков», — пишет издание.

Рассказывая о том, чем обернулась для Штатов попытка «напугать» Россию, журналисты отметили, что у устаревшего В-52Н даже отказал двигатель. Неисправный бомбардировщик улетел обратно на британскую авиабазу Милденхолл (RAF Mildenhall), отмечает Sohu.

Провокация американской стороны против России едва не обернулась масштабной трагедией, резюмируют авторы материала.

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Автор: Сергей Петров
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