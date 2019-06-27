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Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

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Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Лондон, 27 июня. Пассажирский лайнер индийского перевозчика Air India совершил вынужденную посадку в британской столице из-за сообщения о бомбе, передает портал ITV London.

По имеющимся данным, лайнер, следовавший рейсом Мумбаи — Ньюарк, совершил вынужденную посадку в воздушной гавани «Станстед» (London Stansted Airport) из-за сообщения о бомбе.

Другие подробности инцидента не уточняются.

Позже индийский перевозчик удалил из своего аккаунта в социальной сети Twitter сообщение об угрозе взрыва бомбы. Представители воздушной гавани «Станстед» сообщили в Twitter, что взлетная полоса снова открыта и работает в штатном режиме.

Пассажирский лайнер «находится на изолированной стоянке», следует из сообщения.

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Автор: Сергей Петров
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