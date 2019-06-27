Что известно о катастрофе Ан-24 в Бурятии на данный момент

Летевший из Улан-Удэ самолет Ан-24 компании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска и загорелся. При этом пострадали 22 человека. Подробности инцидента в материале ФАН.

Что произошло

Утром 27 июня 2019 года самолет Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 47 человек, включая пятерых членов экипажа, вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск. Во время полета у воздушного судна отказал один из двигателей. Во время вынужденной посадки в аэропорту Нижнеангарска Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. В результате инцидента погибли командир экипажа и бортмеханик.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Бурятии, при столкновении со зданием очистных сооружений самолет разломился в месте соединения крыла. В итоге это привело к розливу топлива, что и стало причиной пожара.

Возможная причина

Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя аэропорта рассказал, что в 30 километрах от аэродрома второй пилот сообщил диспетчерам о поломке левого двигателя, после чего экипаж приступил к процедуре посадки. Из-за того, что пилотам пришлось выравнивать самолет при одном рабочем двигателе посадочная скорость оказалась в полтора раза выше положенной.

«В итоге с правой стойки шасси слетела резина, из-за этого борт сильно повело, пилоты не смогли его выровнять и вылетели за пределы взлетной полосы», — значится в публикации.

Пострадавшие

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало список пассажиров, которые находились на борту совершившего аварийную посадку Ан-24. Кроме того, стало известно, что срок действия сертификата летной годности самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии, истекал 28 июля 2019 года.

Также стало известно, что погибший пилот случайно спас жизнь своему коллеге. Изначально за штурвал самолета должен был сесть другой человек, однако пилот почувствовал себя плохо во время предполетного медосмотра в Иркутске. Медкомиссия разрешила мужчине лететь, но уже возле самолета он пожаловался на боли в желудке. Тогда было принято решение, что за штурвал Ан-24 сядет пилот-инструктор.

Компенсация

Глава Бурятии Алексей Цыденов уже сообщил, что родные погибших во время крушения Ан-24 получат по полмиллиона рублей из регионального бюджета. Пострадавшим будут выделены суммы в размере от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести травм.

Самолет Ан-24РВ

Представители авиакомпании «Ангара» рассказали, что совершивший аварийную посадку Ан-24РВ с бортовым номером RA-47366 был изготовлен в Киеве и первый полет совершил в сентябре 1977 года. В общей сложности борт эксплуатировался порядка 40 лет в составе Хабаровского, затем Сахалинского авиаотрядов Дальневосточного управления гражданской авиации.

Кроме того, самолет активно использовался как облетчик радиотехнических средств посадки. В 1993-2013 годах значится в парке авиакомпании «Сахалинские авиатрассы», чуть позже, в 2013-2015 годах, в Иркутске были проведены работы по продлению ресурсов и сроков службы самолета. С 2015 года его эксплуатировала авиакомпания «Ангара».

Во время аварии технически воздушное судно было полностью исправным и эксплуатировалось в соответствии с регламентом. Согласно расписанию самолет должен был отправиться в полет в среду, 26 июня, однако рейс пришлось перенести из-за сложных метеоусловий. Отметим, Ан-24 — это турбовинтовой многоцелевой самолет для авиалиний малой и средней протяженности. Он разработан во второй половине 1950-х годов в опытно-конструкторском бюро 473, которое позже было переименовано в ОКБ Антонова, а ныне в государственное предприятие «Антонов» (Киев, Украина). Первый полет воздушное судно совершило 20 октября 1959 года, в серийное производство было введено в 1962 году.

В общей сложности в период с 1962 по 1979 годы предприятие выпустило 1367 Ан-24 и их различных модификаций, причем 1028 единиц были собраны на мощностях Киевского авиационного завода. Кроме того, самолет производился на авиазаводах в Улан-Удэ и в Иркутске.

Аварии Ан-24

За все годы эксплуатации Ан-24 было потеряно порядка 170 самолетов этого типа. В 155 катастрофах погибли в общей сложности чуть больше 2100 человек. Последние инциденты:

17 мая 2010 года в Афганистане разбился Ан-24В авиакомпании Pamir Airways (регистрационный номер YA-PIS). Катастрофа произошла во время захода на посадку при низкой облачности. Пилоты не стали следовать рекомендации диспетчеров сохранять высоту и врезались в гору. Погибли все 44 пассажира.

3 августа 2010 года пассажирский Ан-24РВ (RA-46524) авиакомпании «Катэкавиа» разбился при заходе на посадку в аэропорту Игарка. Из-за плохой видимости и слабой реакции экипажа самолет столкнулся с землей и разрушился. Из 14 находящихся на борту человек погибли 11, три члена экипажа выжили.

11 ноября 2010 года в суданском аэропорту Залингея потерпел крушение Ан-24Б местной авиакомпании Tarco (ST-ARQ). Самолет следовал из столицы страны — Хартума. Во время посадки лопнуло колесо, после чего крыло самолета задело землю, а сам борт раскололся на две части. Тогда погибли шесть человек. В общей сложности самолет перевозил 38 человек.

11 июля 2011 года Ан-24РВ (RA-47302) авиакомпании «Ангара» (летел из Томска в Сургут) совершил вынужденную посадку на реке Обь. Во время приземления самолет ударился о водную поверхность и получил значительные повреждения. Всего на борту находились 33 пассажира и четыре члена экипажа, семь человек скончались от полученных увечий.

13 февраля 2013 года в международном аэропорту Донецка при посадке разбился Ан-24РВ (UR-WRA) «Южных авиалиний». Заход на посадку выполнялся в условиях ограниченной видимости, командир экипажа слишком поздно принял решение об уходе на второй круг и не предупредил об этом второго пилота и бортинженера. В итоге из-за малой взлетной скорости борт потерял подземную силу и упал неподалеку от ВПП. Из находившихся на борту 52 человек пять погибли, девяти понадобилась госпитализация.