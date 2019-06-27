Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24 выплатят по миллиону рублей. События дня. ФАН-ТВ

Авария Ан-24
Число пострадавших после аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске выросло до 22 человек. По последним данным, семеро из них госпитализированы из-за отравления угарным газом. Тяжелых травм, к счастью, удалось избежать. Известно, что на борту самолета находились более 40 пассажиров, информация об их точном количестве пока противоречивая. Эвакуировать удалось всех, кроме двух членов экипажа, погибших на месте ЧП. Их семьям выплатят по 1 млн рублей. Напомним, что пассажирский самолет компании «Ангара» выполнял рейс из Улан-Удэ в Иркутск. Он совершил плановую посадку в Нижнеангарске, но затем испытал проблемы с вылетом. По предварительным данным, в воздухе у него отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться в аэропорт. Во время приземления Ан-24 вылетел с посадочной полосы, протаранил забор и загорелся, врезавшись в здание.
«Посадка, скорее всего, как мне было видно по картинке, осуществлялась на грунтовую полосу, это тоже не просто при потере 50% тяги и неровной поверхности, в общем-то, сложно самолет и удержать. Видимо, опыта было недостаточно, поэтому самолет и покатился. Ну, а далее пожар и со всеми вытекающими последствиями», — говорит Виктор Саженин, заслуженный пилот России.
В причинах отказа двигателя еще предстоит разобраться, сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Его расследованием займутся Росавиация и Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Взрыв в Вене
Еще одна трагедия разыгралась в австрийской Вене. Накануне в одном из жилых домов прогремел мощный взрыв — его жертвой стала 29-летняя женщина, лишь сегодня спасатели нашли ее под завалами здания. В результате ЧП еще 14 человек пострадали, двое в тяжелом состоянии. Экстренные службы еще ведут поиск пропавших без вести. По одной из версий, причиной взрыва в пятиэтажке стала утечка бытового газа. Все жильцы дома на данный момент эвакуированы
Трамп и Путин встретятся в Японии
Место встречи изменить нельзя. И похоже, что время теперь тоже. Кремль и Белый дом, наконец, согласовали все детали встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится завтра на саммите «большой двадцатки» в Японии в 8:00 (мск). В течение часа лидеры стран пообщаются о мировой безопасности, в частности, на Ближнем Востоке, и обсудят вопрос оружейных договоров. Напомним, что саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. У российского президента также запланированы встречи с лидерами Франции, Германии, Британии и других стран.
Иран ответит США
А вот Трампу спокойно дождаться саммита «двадцатки», видимо, не суждено. Иран пригрозил США ответом в случае повторного нарушения границы, причем куда более жестким, чем сбитый беспилотник. Именно так очередной раунд словесной битвы между странами начал председатель иранского парламента Али Лариджани. Впрочем, какой именно сценарий ждет американцев, он не уточнил. Напомним, что ранее исламская республика обвинила самолет-разведчик Штатов в нарушении границ и уничтожила его. Правда, президент США Дональд Трамп эти обвинения отверг и, по его словам, подготовил ответный удар, который якобы отменил за 10 минут до старта. Но, учитывая риторику американских властей, можно предположить, что к дальнейшим провокациям они по-прежнему готовы.