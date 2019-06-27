Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24 выплатят по миллиону рублей. События дня. ФАН-ТВ

Авария Ан-24

Число пострадавших после аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске выросло до 22 человек. По последним данным, семеро из них госпитализированы из-за отравления угарным газом. Тяжелых травм, к счастью, удалось избежать. Известно, что на борту самолета находились более 40 пассажиров, информация об их точном количестве пока противоречивая. Эвакуировать удалось всех, кроме двух членов экипажа, погибших на месте ЧП. Их семьям выплатят по 1 млн рублей. Напомним, что пассажирский самолет компании «Ангара» выполнял рейс из Улан-Удэ в Иркутск. Он совершил плановую посадку в Нижнеангарске, но затем испытал проблемы с вылетом. По предварительным данным, в воздухе у него отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться в аэропорт. Во время приземления Ан-24 вылетел с посадочной полосы, протаранил забор и загорелся, врезавшись в здание.

«Посадка, скорее всего, как мне было видно по картинке, осуществлялась на грунтовую полосу, это тоже не просто при потере 50% тяги и неровной поверхности, в общем-то, сложно самолет и удержать. Видимо, опыта было недостаточно, поэтому самолет и покатился. Ну, а далее пожар и со всеми вытекающими последствиями», — говорит Виктор Саженин, заслуженный пилот России.

В причинах отказа двигателя еще предстоит разобраться, сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Его расследованием займутся Росавиация и Межгосударственный авиационный комитет (МАК).