НАТО может готовить новый удар по силам Ирана в Сирии

Новейшие истребители F-35 впервые приняли участие в трехсторонних учениях стран НАТО над восточной частью Средиземного моря. В учениях, получивших название Tri-Lightning, принимали участи вооруженные силы США, Великобритании и Израиля.

Источники Федерального агентства новостей связывают учения вблизи берегов Сирии с обострением, происходящим в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном: после уничтожения ПВО Ирана американского беспилотника-шпиона Global Hawk Вашингтон использует маневры для устрашения своих противников на Ближнем Востоке.

Американская коалиция в настоящее время выполняет ряд мероприятий для увеличения своего военного присутствия в ближневосточном регионе — в первую очередь в Аравийском море, в непосредственной близости к берегам Ирана. С другой стороны, учитывая присутствие в Сирии значительных иранских сил, под эгидой НАТО проводится подготовка в Средиземном море. Вашингтон целенаправленно провоцирует обострение обстановки в регионе и сейчас выдвигает на передовую все силы, которые необходимы для нанесения сокрушительного удара по Ирану.

В ходе трехсторонних учений Tri-Lightning 12 боевых самолетов стран НАТО, в том числе F-35, выполняли боевые маневры с отработкой удара по наземным объектам. То есть отрабатывали тактику, которая неоднократно использовалась Израилем для атак на иранские объекты в Сирии.

Как сообщает Israel National News, американские F-35, принимавшие участие в учениях, дислоцированы на авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, британские вылетели с базы «Акротири» на Кипре, а израильские — с авиабазы «Неватим» к югу от Иерусалима. Стоит отметить, что учения проводились тайно — объявлено о них было лишь в четверг.

«Учения позволили нам получить и обменяться ценным опытом, который мы сможем применить в ходе дальнейших тренировок и, быть может, в ходе боевых вылетов — будь то с авианосца Queen Elizabeth или с иностранных авиабаз», — отметил подполковник Джон Бутчер, командир 617-й эскадрильи Королевских ВВС.

Между тем Белый дом продолжает наращивать американскую группировку «на земле». Заявления президента США Дональда Трампа о «полной победе над террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) и выводе американских сил обернулись отправкой дополнительного контингента в 1500 военных и новыми поставками оружия и техники. С территории сопредельных стран, лояльных США, в неподконтрольные Дамаску районы прибывают все новые караваны с оружием.

Благодаря столь щедрой поддержке проамериканская коалиция «Демократических сил Сирии» (SDF) укрепляет свои позиции на востоке страны — в Ракке, Хасаке и Дейр-эз-Зоре. При этом на оккупированных коалицией США территориях ситуация далека от стабильности — там царит беззаконие и хаос, которые не в состоянии пресечь созданные курдами органы оккупации — военные советы, которые как грибы появляются на востоке Сирии на фоне постоянных нападений ИГИЛ1 и конфликта с арабскими племенами Джезиры.

Восточный берег Евфрата один за другим сотрясают террористические акты. Местные СМИ каждый день сообщают о рейдах, проводимых курдами в поисках «спящих ячеек» ИГИЛ, и разгоне демонстраций арабов, которые протестуют против незаконного вывоза нефти из региона и принудительного набора молодых людей на службу в SDF. Каждый месяц в ходе нападений «спящих ячеек» погибает порядка 150-200 курдских бойцов, еще столько же получает ранения.

В то же время США не торопятся осознать свои ошибки и признать, что «Исламское государство» в Заевфратье не было побеждено. Провальная политика коалиции США отражается на состоянии всей Сирии в то время как западные СМИ стараются «глушить» информационное пространство, не допуская распространения сведений «порочащих» курдские администрации или оккупационные силы коалиции. Между тем противоречия между оккупационными силами и жителями восточной Сирии обострились настолько, что курды были вынуждены применять артиллерию для подавления племенных бунтов — однако на Западе сообщения об этих преступлениях остаются незамеченными, поскольку не идут в центральные СМИ.

Высокопоставленные чиновники на брифинге в Пентагоне предлагают мировым медиа «красивую картинку», которая искажает неприглядную реальность, сложившуюся в Сирии в результате оккупации США. Откровенное насилие против мирных сирийцев преподносится как «спецоперация по уничтожению террористов», в то время как реальные нападения боевиков «Исламского государства» замалчиваются.

Совместная авиационная операция сил НАТО «по израильским лекалам» возможна, однако не имеет под собой политического оправдания, заявил ФАН военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

«Понятно, о чем идет речь [в ходе этих учений] — выход с моря, потом выход в зону, которую не видят обзорные станции, и нанесение ударов с другой территории. Однако для того, чтобы развернутым фронтом, во взаимодействии с Израилем и по их схемам там вылететь и что-то сделать, я скажу так: это непозволительно, — подчеркнул Сергей Хатылев. — У Израиля с нами есть договоренности, есть отношения, разделены зоны влияния. А вот все остальные страны, в том числе и США, находятся там незаконно — никакой миротворческой операции там не проводится, ООН туда никого не отряжала».

Любые совместные действия американских, британских и израильских сил не останутся без далеко идущих политических последствий, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

«Если они попытаются применить оружие по нашим иранским товарищам — это будут действия против Ирана в момент обострения, и они могут спровоцировать очень серьезный конфликт — Иран может ответить, и не только на этой территории, но и ударить по интересам враждебных стран», — заявил военный эксперт.

Сергей Хатылев подчеркнул: на Западе не вполне твердо осознают, что Иран является могущественной страной со значительным влиянием. Кроме того, пока ВКС РФ присутствуют на территории Сирии, они могут прикрыть своих союзников от враждебных действий.

«Американцы считают, что могут позволить себе особый тип поведения, а Израиль все время старается с нами договариваться. Все остальные с нами ни о чем не договаривались и неправомочны что-либо делать», — подчеркнул эксперт.

В ходе беседы с ФАН Сергей Хатылев напомнил о том, что завтра начинается саммит «Большой двадцатки» в японском городе Осака. Кремль и Белый дом подтвердили, что в ходе саммита состоятся переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Вот мы поймем, о чем они поговорят, о чем они договорятся — и в ближайшие два-три дня, а потом в течение месяца мы увидим конкретные действия. Кроме того, дипломатия продолжает работать — и народная, и официальная, — заявил Сергей Хатылев, напомнив, как живо менялись решения Трампа по поводу удара по Ирану. Идет игра, торговля за деньги, и неудержанная манера поведения Трампа, когда слышны заявления о том, что «Америке все должны», говорит о неустойчивом положении геополитической системы. Идет процесс борьбы за новую стратегию, и будет продолжаться еще 10-15 лет. В этой ситуации кто первый даст слабину — тот и проиграет».

1 Организация запрещена на территории РФ.