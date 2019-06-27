США запустили проект Prosper Africa, чтобы подмять под себя африканский континент

Соединенные Штаты готовы вкладывать миллиарды долларов в свой проект Prosper Africa («Процветающая Африка»), курс на который был подтвержден на очередном бизнес-саммите США-Африка, состоявшемся в столице Мозамбика. Об амбициозности планов администрации Дональда Трампа говорит тот факт, что к осуществлению проекта планируется привлечь ведущих американских политиков и дипломатов, чтобы они «искали коммерческие возможности для американского бизнеса и помогали американским компаниям использовать эти возможности».

Проект нацелен на то, чтобы «изменить культуру американской дипломатии в Африке, чтобы успех американского бизнеса на континенте был таким же важным приоритетом, как американская безопасность и экономическое развитие Африки».

Планы США были вновь озвучены на прошлой неделе в ходе Африканско-американского бизнес-саммита в Мапуту заместителем министра торговли США Карен Данн Келли, администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Марком Грином, помощником госсекретаря по делам Африки Тибором Надем и другими видными американскими политиками и чиновниками. В саммите приняли участие более тысячи африканских политических деятелей и представителей бизнеса, приехавших из более чем двадцати стран континента.

Соединенные Штаты запустили проект Prosper Africa и так активно его рекламируют, чтобы подмять под себя африканский континент, считают эксперты. Анализируя посылы, которыми США заманивают Африку в зону своего влияния, политологи отмечают, что все происходит по поговорке: «Мягко стелет, да жестко спать».

Вашингтон даже не скрывает, что программа «Процветающая Африка» нужна в первую очередь американскому бизнесу, а интересы самих африканских стран Соединенные Штаты не слишком интересуют. Так что Prosper Africa будет процветать только для американцев, а остальное — как говорится, как получится.

На самом деле Соединенные Штаты давно нацелились на экономический захват Африки, как перспективного динамично развивающегося региона, говорит директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (ИСИП РУДН) Дмитрий Егорченков. При этом, отмечает эксперт, нужно четко понимать, что США очень серьезно наращивают также и военную активность на африканском континенте.

«Американцы наращивают свою военную активность в Африке уже не первый год, достаточно посмотреть открытый список новых военных объектов США, которые там появляются ежегодно, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — По некоторым оценкам количество американских военных объектов уже превысило количество дипломатических объектов США на континенте, согласитесь, это интересный факт».

Американцы ведут в Африке экспансионистскую политику и в экономическом плане, в том числе в соприкосновении с Китаем, а также европейцами — бывшими колониальными «хозяевами» континента, это в первую очередь Франция и Великобритания, говорит политолог.

«И далеко не всегда это взаимодействие складывается в пользу европейцев: очень часто американские компании выдавливают европейцев из законных в их понимании сфер жизни внутри африканского континента», — отмечает Егорченков.

При этом многие страны Африки действительно поддаются на посулы и подачки США и по разным причинам склонны налаживать достаточно тесные контакты с американцами, говорит собеседник ФАН.

«Некоторые страны не хотят делать упор только на европейцев или на Китай, который тоже уже около десяти лет плотно занимается Африкой. Проводятся регулярные крупные форумы Китай-Африка, для китайцев это уже рутинная работа. Многих африканских лидеров такая активность Китая пугает, и они пытаются в опоре на США как-то уравновесить ставки», — разъясняет политолог.

При этом значительное число африканских стран гораздо охотнее сотрудничали бы с Россией, которой следует активнее проводить в Африке свою политику, считает эксперт.

«Некоторые африканские государства вынужденно делают упор на контакты с Соединенными Штатами, поскольку уровень российского присутствия в странах Африки южнее Сахары пока недостаточный. Разговоры, что Россия возвращается в Африку, ведутся давно. Постепенно это движение осуществляется, но пока оно не так активно, как хотели бы в том числе сами африканские государства», — говорит глава ИСИП.

Россию в Африке действительно ждут, отмечает он.

«Там помнят сотрудничество с Советским Союзом, неплохо знают современную Россию, значительное число представителей политических элит самых равных африканских стран получили образование в РФ и с большой благодарностью относятся к нашей стране. В Африке понимают, что Россия могла бы стать значительно более справедливым противовесом в глобальной политике внутри африканского континента, чем Соединенные Штаты. Поэтому нам надо двигаться в этом направлении и дальше, разумеется, четко соотнося это с нашими собственными интересами, в том числе экономическими», — подчеркнул Дмитрий Егорченков.

Эксперты предупреждают, что экспансионизм США несет серьезную опасность Африке. Свои интересы американские корпорации готовы защищать любыми способами, в том числе путем дестабилизации ситуации в странах, которые не готовы идти в фарватере политики США, а хотят ориентироваться на других мировых игроков, таких как Россия и Китай (см. события в Судане, где вмешательство Запада спровоцировало вспышку насилия и — как следствие — военный переворот).