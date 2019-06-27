Появилось видео ликвидации последствий крушения Ан-24 в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Опубликовано видео с места ликвидации последствий возгорания самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии в четверг.

«13.15 по местному времени пожарные ликвидировали загорание Ан-24 и здания очистных сооружений в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района. Запланированных рейсов сегодня в поселок Нижнеангарск нет. Воздушное пространство и аэропорт открыты для приема бортов», — сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС полковник Евгений Варава.

По данным МЧС, на борту самолета находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. Спасти удалась 45 человек, два члена экипажа погибли. В настоящее время организован контроль состояния пострадавших в лечебных учреждениях.

На место происшествия из Улан-Удэ прибыл борт санитарной авиации с бригадой медицинской помощи. Также Варава сообщил, что на месте трагедии работают 81 человек и 15 единиц техники.

В четверг самолет авиакомпании «Ангара» выполнял рейс «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск». После взлета у Ан-24 отказал один двигатель, экипаж принял решение об аварийной посадке. Во время посадки Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в очистные сооружения.

В результате столкновения самолет загорелся. Члены экипажа помогли пассажирам покинуть горящий самолет, однако пилот и бортпроводник не успели покинуть лайнер. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту трагедии.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фотографию черных ящиков самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии. Также в распоряжении ФАН появился список пассажиров, которые находились на борту Ан-24.