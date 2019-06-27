Володин и Гречаная договорились наладить диалог между парламентами стран

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная договорились о совместном решении проблем двух стран, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Зинаида Петровна, вы приехали к своим друзьям, ваши коллеги приехали в Россию — страну, которая искренне многое делает для того, чтобы в Республике Молдова были мир и процветание. Давайте обсуждать вопросы, которые лежат в нашей повестке и от решения которых, надеемся, жизнь в нашей стране и Молдавии станет лучше. Отношения необходимо развивать лишь на принципах двустороннего сотрудничества, доверия, диалога, невмешательства в суверенные дела других государств и, конечно, отсутствия двойных стандартов», — обратился к коллеге Володин.

Гречаная рассказала о том, как удалось добиться перемен во властных структурах страны.

«Я хочу вам сразу сказать, что у нас тут представлено парламентское большинство. Мы изменили ситуацию, избавили страну от узурпации, тех узурпаторов, которые последние годы находились у власти в нашей стране», — заявила Гречаная.

По словам спикера парламента Молдавии, перемен удалось добиться объединившись, несмотря на разные, идеологические, политические взгляды.

«У всех преобладал здравый смысл, понимание, что так больше продолжаться не может. Поэтому мы создали парламентское большинство, у нас была одна цель — избавить страну от узурпаторов. И конечно, мы очень хотели, чтобы это произошло мирным путем, правда, мы в это не очень верили.

Когда мы создавали это парламентское большинство в полутемном зале, без света, без звука, мы принесли какую-то переносную колонку для того, чтобы был микрофон, звук в зале. Надо сказать, что в зале присутствовали аккредитованные послы всех стран, в том числе России, США, все послы Европейского союза. Они были с нами до конца в эту ночь», — поделилась Гречаная.