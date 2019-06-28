Миллионы сирийских жителей выступили в поддержку независимости Голан

Дамаск, 28 июня. К 45-летию освобождения сирийского города Эль-Кунейтра прошел запуск кампании по подписанию миллиона подписей в поддержку оккупированных Голан и за отказ от решения США присвоить эти земли Израилю.

На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Подписи собирали по всем сирийским провинциям, а затем передали отделению Организации Объединенных Наций (ООН) в Дамаске.

В кампании принимают участие десятки юношей и девушек, проживающие на территории всей страны.

«Голаны — сирийские, и так будет всегда. Мы сейчас находимся тут, в Эс-Сувейде, чтобы подписать бумагу о том, что Голаны сирийские. Дальше бумажку отправим в другие провинции для подписания. Решение Трампа не имеет вес. Никто не признал это решение. Голаны всегда будут частью Сирии», — сказала одна из участниц мероприятия в коротком комментарии ФАН.

Напомним, что в марте президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Израиля Беньамином Нетаньяху договорился об одностороннем признании спорной территории Голанских высот частью израильской территории. Подобное решение вызвало волну негатива — в первую очередь в сирийской республике. По всей стране прошли многолюдные акции протеста, на которых местные жители выступали против решения Вашингтона и в поддержку жителей оккупированных Голан.

Ранее сообщалось, что высший народный комитет Сирии подтвердил поддержку палестинского народа и свое категорическое неприятие «Экономического семинара в Бахрейне», предложенного США, указав, что это мероприятие направлено на ликвидацию палестинского дела. На встрече под председательством Мохамеда Мустафы Миро Комитет подчеркнул свою поддержку юношей и девушек из Иерусалима и оккупированной Палестины, которые решительно и жестко сталкиваются с машиной сионистской агрессии и ее планами и продолжают и противостоят всем попыткам сионистского врага подорвать дух народа.