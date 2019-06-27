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Диетолог назвала неожиданную пользу сала

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Диетолог назвала неожиданную пользу сала

Москва, 27 июня. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие жиры необходимы для здоровья организма. По словам эксперта, одним из самых полезных продуктов в этой категории является сало.

Соломатина отметила, что сало способно уменьшать воспалительные процессы.

«Но оно должно быть именно подкожное. Сало снижает воспалительные процессы», — подчеркнула специалист.

Диетолог обратила внимание на то, что маленький кусок сала ежедневно очень полезен, особенно в зимнюю пору, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, полезны для организма оливковое и подсолнечное масло, но готовить еду на них не стоит, потому что в их составе есть жирные кислоты, пишет «Утро.ру».

«Они могут потерять всю пользу при жарке и стать настоящим ядом», — подчеркнула врач.

Соломатина также призвала отказаться от употребления пальмового масла и уменьшить количество молочных жиров, поскольку в них содержится холестерин. При этом эксперт отметила, что в небольших количествах молочные жиры помогают поддерживать уровень гормонов, защищают нервную систему.

Ранее научные сотрудники Федерального исследовательского центра питания выяснили, что отдельные виды зелени содержат витамины, эфирные масла и минеральные соли, которые замедляют процесс старения.

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Автор: Сергей Петров
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