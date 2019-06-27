Эксперт назвал главное преимущество «Армии-2019» перед мировыми аналогами

Российский международный военно-технический форум «Армия-2019», проходящий в эти дни в Подмосковье, в будущем станет одной из главных мировых выставок подобного рода. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал один из гостей форума, вoeнный oбoзpeвaтeль Mиxaил Xoдapенoк.

Пoлкoвник Генштaбa ВС PФ в отставке поделился своими впечатлениями от организации форума, рассказал о ключевых преимуществах «Армии-2019», а также о вероятном будущем военного форума.

Творческий симбиоз

— Михаил Михайлович, какие самые главные новинки российской военной техники представлены на форуме?

— Конечно, это в первую очередь зенитно-ракетные системы С-350 «Витязь», ЗРС «Бук», зенитный ракетный комплекс «Викинг». В полном объеме на форуме представлены все наши бронетанковые новинки, хотя некоторые из них выставляются не в первый раз. Это и танк «Армата», и тяжелая боевая машина пехоты на ее базе.

На форуме представлены и некоторые самоходные орудия, такие как 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос» и самоходный миномет «Дрок», который существенно усиливает возможности воздушно-десантных войск. Также показана новая наземная станция радиотехнической разведки ПОСТ-3М. Посетители смогут увидеть на выставке и отечественное стрелковое вооружение, включая автоматы Калашникова последних моделей.

— В чем уникальность нынешнего форума?

— Здесь собрались и промышленность, и войска, и научно-исследовательские институты. Заказчик может поговорить с производителем, может высказать ему замечания, предложения, претензии и пожелания. Это очень важно, что все стороны находятся в творческом симбиозе.

Легкость конкуренции

— Когда форум «Армия» был только задуман и стартовал пять лет назад, было немало скептических замечаний относительно будущего этого проекта: мол, ничего не получится, форум не найдет свою нишу.

— Этот скепсис не оправдал себя...

— Мы видим значительный рост и развитие «Армии». Вот уже 110 иностранных делегаций прибыли на форум в этом году. Появляются национальные павильоны, их уже десять. На данном этапе на форуме разве что не представлены производители оружия из Западной Европы и Северной Америки, по известным обстоятельствам. Но, думаю, санкции рано или поздно закончатся, и они тоже приедут на наш форум.

— Для этого есть предпосылки?

— Безусловно, мы наблюдаем на данном треке положительные тенденции. В качестве одного из последних примеров, напомню, Россия возвращается в Совет Европы. ПАСЕ проголосовало за возвращение российской делегации. Думаю, скоро санкции отменят, и тогда по международному составу участников этот форум может запросто конкурировать с такими площадками, как IDEX в Абу-Даби и Eurosatory в Париже.

— В чем вы видите ключевое преимущество российского военного форума?

— Мы здесь можем показать не только вооружение в его статическом виде. У нас есть возможность показать и демонстрационную динамическую часть — как сухопутную, так и военно-воздушную. Не во всех салонах есть такая возможность.

— Насколько это распространено на подобных выставках?

— Демонстрации в основном распространены лишь на авиасалонах. Так, чтобы со стрельбой и реальным показом боевых оперативных возможностей — таких выставок сравнительно немного. А у нас есть и водный, и сухопутный транспорт, которые наглядно демонстрируют свои характеристики перед специалистами.

Когда проходил один из первых IDEX в Абу-Даби, Россия привезла туда целые эшелоны боеприпасов и продемонстрировала там возможности своего вооружения — вплоть до стрельбы со «Смерчей». В основном же, выставки подобного уровня, к сожалению, проходят без показа боевой техники.

— Динамическая часть программы, действительно, выглядит существенным плюсом «Армии».

— Есть все основания предполагать, что со временем наша выставка военной техники станет одной из главных. Российское военное ведомство и сам министр обороны РФ Сергей Шойгу приложили недюжинную энергию для реализации этого.

Есть настолько домашние выставки, что не успел начать осматривать экспозицию, как она уже и закончилась. А здесь попробуй все обойди... Если детально, то не хватит, наверное, и недели, чтобы ознакомиться со всеми представленными здесь экспонатами.

Сердюков был полностью неправ

— Министр обороны России Сергей Шойгу на открытии форума заявил, что несмотря на западные санкции, введенные против нашей страны, российский военно-промышленный комплекс демонстрирует положительную динамику роста. За счет чего это достигается?

— Было бы ошибочным говорить, что санкции не действуют на наш ОПК. Они действуют. На первоначальном этапе это сказывалось достаточно сильно. Но все-таки это ограничения в возможностях финансирования, это ограничения в ряде технологий. Мы были вынуждены опираться на собственные возможности, на импортозамещение, чтобы избавиться от импортной зависимости.

— Насколько зависимость от импорта в военной сфере опасна для армии?

— Тот путь, которому следовали прежние руководители российского военного ведомства, в частности министр обороны Анатолий Сердюков, был полностью неправильным. Можете представить, к чему привел бы этот путь сейчас, если бы мы сильнее опирались на возможности западных производителей?

Сейчас мы стараемся избавиться от зависимости даже от стран СНГ, чтобы соисполнительная кооперация была только российской. Особенно это касается таких критичных образцов вооружения, как экспериментальные баллистические ракеты, атомная энергетика и прочее. Мы не должны зависеть ни от кого в этом плане, нам нужно опираться только на собственные силы.

— России это удалось?

— Такой курс и был выбран, и он дал свои результаты. Безусловно, в полном объеме замыкаться на экономической автаркии тоже было бы неправильно, но тем не менее, это путь, по которому нас заставила идти нужда, и он показал свою эффективность. Даже турки решились закупить ракеты С-400. Большое давление оказывалось на Индию нашими конкурентами, но и там — определенный прорыв. И сейчас у России есть все основания для осторожного оптимизма.