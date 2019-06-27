Первую группу млекопитающих из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Хабаровск, 27 июня. Первую группу млекопитающих, которых содержали в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье, выпустили в море. На свободу отправились две косатки и шесть белух, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Животных выпустили в море вблизи мыса Перовского в Хабаровском крае. Перед отправкой в естественные условия у млекопитающих взяли анализы, которые подтвердили хорошее состояние здоровья косаток и белух. Кроме того, на животных разместили специальные спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать перемещение млекопитающих и получать данные об их поведении на свободе.

Как сообщили в пресс-службе, выпуск животных прошел при благоприятных погодных условиях. Ученые рассказали, что косатки, как и ожидалось, заметно нервничали. Млекопитающие несколько часов держались у берега, однако затем все же вышли в открытые воды Сахалинского залива. Белухи более активно рвались на свободу: они ушли в открытое море сразу после выпуска.

В пресс-службе ВНИРО отмечают, что перед выпуском млекопитающих была произведена сложная и многодневная работа. Животных в течение шести суток доставляли по трассе и воде из бухты Средней до мыса Перовского. Во время транспортировки ветеринары и тренеры постоянно находились в воде рядом с млекопитающими и следили, чтобы косатки и белухи не захлебнулись и не травмировались. Эксперты несли круглосуточную вахту по четыре часа. Усилия специалистов оправдались — все млекопитающие были доставлены целыми и невредимыми.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин поблагодарил команду за проделанную работу.

«Надеюсь, что удастся на столь же высоком уровне провести и следующие этапы операции», — сказал Колончин.

По словам ученых, операция по освобождению белух и косаток из «китовой тюрьмы» стала уникальной, поскольку впервые в мире на волю выпускают такое большое количество животных, проживших почти год рядом с людьми. Эксперты надеются, что российский опыт поможет понять некоторые вопросы о возможностях возврата адаптированных морских млекопитающих в естественную среду, поскольку таких масштабных выпусков не проводили ни в одной стране. Следующий этап операции по освобождению косаток и белух начнется после возвращения команды специалистов и подготовки животных к транспортировке.

Напомним, о млекопитающих, находящихся в «китовой тюрьме», стало известно в октябре 2018 года после того, как активисты Greenpeace рассказали о подготовке к незаконной продаже 13 краснокнижных косаток. Животных должны были нелегально доставить из Приморского края в Китай.

Позднее к делу подключилась природоохранная прокуратура Владивостока, которая обнаружила нарушения со стороны Росрыболовства и частных компаний, отловивших животных. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу РФ вместе с учеными решить судьбу животных. Кроме того, глава государства затронул этот вопрос во время прямой линии 20 июня.

Ранее сообщалось, что всех косаток и белух из бухты Средней выпустят на волю в летне-осенний сезон 2019 года.