Опубликовано фото черных ящиков загоревшегося Ан-24 в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Появилась фотография черных ящиков самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии.

Самолет авиакомпании «Ангара» выполнял рейс «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск». После взлета у Ан-24 отказал один двигатель. Из-за этого экипаж воздушного судна принял решение об аварийной посадке. Во время посадки самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в очистные сооружения.

От столкновения лайнер загорелся. Члены экипажа помогли пассажирам покинуть горящий самолет. В результате аварии погибли пилот и бортпроводник воздушного судна, травмы различной степени тяжести получили 22 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту трагедии.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список пассажиров, которые находились на борту совершившего аварийную посадку Ан-24. Кроме того, стало известно, что срок действия сертификата летной годности самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии, истекал 28 июля 2019 года.

Также сообщалось, что погибший пилот случайно спас жизнь своему коллеге. Изначально за штурвал самолета должен был сесть другой человек, однако пилот почувствовал себя плохо во время предполетного медосмотра в Иркутске. Медкомиссия разрешила мужчине лететь, но уже возле самолета он пожаловался на боли в желудке. Тогда было принято решение, что за штурвал Ан-24 сядет пилот-инструктор.