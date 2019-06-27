Доктор Мясников рассказал, что могло стать причиной очередного приступа дрожи у Меркель

В более чем половине случаев врачи не находят причины дрожи всего тела как у канцелера ФРГ Ангелы Меркель и квалифицируют ее как эссенциальный тремор, заявил в интервью Федеральному агентству новостей известный ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз за десять дней почувствовала недомогание на публичном мероприятии. Приступ дрожи случился у нее во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. На прошлой неделе канцлеру стало плохо во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.

Доктор Александр Мясников отказался от постановки диагноза немецкому политику в связи с невозможностью определить заболевание корректно без осмотра пациента. Кроме того, он отметил, что с указанным синдромом может быть связано множество факторов.

«Это может быть слишком большой набор заболеваний. Это может быть эссенциальный тремор, когда мы не находим причины. При болезни Паркинсона может? Может. При некоторых других болезнях может? Может. Но в основном более чем в половине случаев мы никакой причины не находим и называем это эссенциальным тремором», — пояснил врач.

Одна из разновидностей упомянутого Александром Мясниковым эссенциального тремора проявляется при удержании статической позы и усиливается при любом виде физического или психического стресса.

Впрочем, сама по себе дрожь всего тела, по мнению некоторых медиков, может являться также симптомом заболеваний щитовидной железы.

«Когда отдельно тремор рук или тремор рук и головы, тогда это больше нервная система. Здесь могут быть две причины. Одна из них — разрушение определенных структур клеточных внутри глубинных отделов мозга, вторая причина — когда перенесенные инфекции или аутоиммунные заболевания приводят к повреждению сосудов, — рассказал профессор кафедры нервных болезней им. М. И. Аствацатурова Военно-медицинской академии, главный внештатный ангионевролог Санкт-Петербурга Игорь Вознюк, отметив, что речь идет о синдроме в целом, а не о случае с Меркель. — Если дрожит все тело, это симптомы поражений эндокринной системы, заболеваний щитовидной железы».

Кабинет министров Германии позднее заявил, что канцлер чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию на саммит G20. На пресс-конференции после инцидента с Владимиром Зеленским сама Ангела Меркель связала свое плохое самочувствие с обезвоживанием, пояснив, что она выпила воды и ей стало лучше. Однако на встрече с президентом Германии от предложенного стакана воды политик отказалась.