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Россия

Путин проведет торжественный прием в честь выпускников военно-учебных заведений РФ

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Путин проведет торжественный прием в честь выпускников военно-учебных заведений РФ

Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин в четверг работает в Москве, перед отлетом в Осаку на саммит G20 он проведет торжественный прием в честь выпускников высших военно-учебных заведений РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Затем мы ожидаем, что Путин съездит на военно-технический форум «Армия-2019» в парке «Патриот» и посетит основные экспозиции. И потом уже отправится в аэропорт для ночного перелета в Осаку», — отметил Песков.

По его словам, российский лидер прибудет в японский город Осака 28 июня и в 10.00 начнет работу.

Напомним, в Японии 28-29 июня состоится саммит G20. Путин встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, главой ЮАР Сивилом Рамафозой. Также на полях саммита состоится встреча президентов РФ и США.

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Автор: Анна Клименко
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